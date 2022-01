SC réserve une ordonnance sur l’appel de Future Retail à aller de l’avant avec l’accord de fusion

Le banc dirigé par le juge en chef NV Ramana, tout en réservant son ordonnance, a fait observer oralement qu’il n’entrerait pas dans le débat, mais demandera à la Haute Cour de Delhi de trancher définitivement l’affaire.

La Cour suprême a réservé mardi son ordonnance sur le plaidoyer de Future Retail visant à obtenir l’approbation des autorités réglementaires pour son accord de fusion de 24 713 crores de roupies avec Reliance Retail. pas entrer dans la question, mais demandera à la Haute Cour de Delhi de trancher définitivement la question. Il a déclaré que de nombreuses questions soulevées devant lui sont devenues hors de propos avec le temps, car les appels devant lui découlaient de l’ordonnance de l’arbitre d’urgence.

Le tribunal suprême examinait les appels du groupe Future contre l’ordonnance du juge unique de la Haute cour de Delhi du 2 février 2021 et du 18 mars 2021, qui enjoignait à FRL de ne pas conclure l’accord et lui avait également ordonné de rappeler toutes les approbations accordées par les autorités de réglementation et de déposer Rs 20 lakh à titre de frais pour violation de l’ordonnance de suspension provisoire de l’EA du 25 octobre 2020.

Le juge unique avait également demandé la saisie des biens de Biyani et d’autres administrateurs et leur avait demandé pourquoi ils ne devraient pas être envoyés en prison pour manquement à l’ordonnance provisoire de l’EA. Ordonnance avait ordonné aux autorités de réglementation, y compris Sebi, la Commission indienne de la concurrence et le Tribunal national du droit des sociétés de ne pas rendre d’ordonnances définitives sur l’approbation de l’accord. que l’ordonnance du 9 septembre 2021 protégeait les deux parties car elle empêchait les autorités de passer les ordonnances finales.

Il a demandé l’autorisation du tribunal supérieur de terminer la procédure dans l’intervalle, affirmant que cela permettrait à FRL et Reliance Retail de gagner du temps car l’ensemble du processus prend beaucoup de temps. Réitérant sa position selon laquelle il n’avait aucun accord arbitral avec Amazon et n’a violé aucune ordonnance, FRL a exhorté les juges à mettre fin à l’accord proposé avec Reliance Retail. Salve a déclaré que les sociétés du groupe Future sont dans une mauvaise situation financière et « couleront avec 30 000 employés qui perdent leur emploi » si l’accord de 25 000 crores de roupies avec Reliance n’est pas conclu, a-t-il déclaré, ajoutant que même si finalement il a été trouvé par les tribunaux que la société Reliance ne pouvait pas acquérir les actifs de FRL, l’ordonnance du 9 septembre protégeait suffisamment la société de commerce électronique. L’avocat principal Mukul Rohtagi, comparaissant pour Future Coupons, a fait valoir que « les promoteurs individuels de Future Group, les Biyanis – leur chef est dans le nœud coulant.

Tous leurs actifs sont hypothéqués, si nous n’obtenons pas l’accord Reliance, tout le monde sera coulé, nous avons plus de 25 000 employés. aider. « Nous sommes prêts à trouver une solution (au problème de la dette de FRL) », a-t-il déclaré, ajoutant pourquoi Amazon, qui a infusé 1 400 crores de roupies dans Future Coupon, voudrait que l’autre société échoue. Il a également soutenu que même si le HC a demandé pourquoi les promoteurs de Future Group ne devraient pas être condamnés à une peine de prison, Amazon n’a jamais montré aucun intérêt à appliquer de telles dispositions pénales.

Le conflit entre Future Group et Amazon dure depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’EA de Singapour a adopté une ordonnance provisoire interdisant à FRL de poursuivre son accord avec Reliance Retail. Amazon, qui avait acquis une participation minoritaire indirecte dans Future Group en 2019, a allégué que la vente par Future de ses activités de vente au détail, de gros, de logistique et d’entreposage à Reliance Retail avait violé son contrat préexistant, qui comprenait un droit de première offre et un clause de non-concurrence.

