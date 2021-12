SC retire ONGC pour ne pas avoir payé d’honoraires aux arbitres

Même si le juge SC, le juge Anil Dave, a été nommé arbitre président, il s’est retiré du panel en raison d’un différend sur les frais d’arbitrage, suivi de la sortie du juge Patel pour la même question.

Mercredi, la Cour suprême n’a pas émis un avis d’outrage au producteur d’hydrocarbures géré par l’État ONGC pour avoir « insulté » les arbitres nommés par elle pour résoudre un différend avec Schlumberger Asia Services, basé à Hong Kong, en refusant de payer des frais et sur la calendrier des réunions du tribunal arbitral.

Le qualifiant de «très malheureux», un banc dirigé par le juge en chef NV Ramana a demandé au procureur général KK Venugopal de traiter le «problème de paiement» avec le PSU et de le régler. Trois anciens juges de la Haute Cour s’étaient récusés de la procédure du tribunal arbitral en raison de problèmes de paiement avec le PSU pétrolier.

Alors que le tribunal suprême avait ordonné que les arbitres fixent eux-mêmes leurs honoraires, qui seraient supportés à parts égales par les deux parties, ONGC avait insisté pour payer les honoraires conformément à la clause de son contrat.

« Que pensez-vous de vous-même ? C’est très malheureux que vous insultiez d’anciens juges en ne payant pas les frais qu’ils ont décidés conformément à notre ordonnance.

« Vous avez beaucoup d’ego. Est-ce ainsi que vous traitez les juges ? » a déclaré le CJI visiblement contrarié.

« Parce que (ONGC) vous avez beaucoup d’argent, vous continuez à engager des poursuites frivoles. Nous émettrons un avis d’outrage suo motu contre vous », a-t-il déclaré. Le tribunal a ensuite demandé à l’AG d’intervenir et de résoudre le problème et a fixé l’affaire pour une audience après une semaine.

Le tribunal suprême avait nommé en janvier l’ancien juge en chef de la Haute Cour de Calcutta, Jai Narayan Patel, et l’ancien juge en chef de la Haute Cour du Pendjab et Haryana, Shivax Jal Vazifdar, comme arbitres.

Plus tard, l’ancien juge de Bombay HC, le juge SC Dharmadhikari, a été nommé après que le juge Vazifdar s’est récusé.

Bientôt, le juge Dharmadhikari s’est également récusé et a écrit une lettre au SC soulignant la réticence d’ONGC à payer les frais d’arbitrage et à convenir d’un barème d’honoraires qui mettait les arbitres dans une situation embarrassante.

Schlumberger Asia a conclu un contrat d’affrètement avec ONGC en août 2014 pour des navires de stimulation utilisés à des fins d’exploration. ONGC avait fait quelques déductions dans les paiements effectués à la firme basée à Hong Kong, qui a déplacé le SC en décembre 2020 pour la nomination d’arbitres. La société étrangère cherche à récupérer 4,26 millions de dollars auprès du PSU.

