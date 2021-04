SC suspend la procédure devant Delhi HC dans l’affaire Amazon-Future

Lundi, tout en suspendant la procédure au HC, un banc dirigé par le juge RF Nariman a fixé le 4 mai une audience sur l’affaire et a demandé à toutes les parties de terminer les plaidoiries.

La Cour suprême a suspendu lundi toutes les procédures devant la Haute Cour de Delhi liées à l’exécution de la décision provisoire de l’arbitre d’urgence de Singapour qui restreignait l’accord de 24 713 crores entre Future Retail et Reliance Retail.

L’affaire était entendue par un juge unique ainsi que par un banc de division de la Haute Cour de Delhi. Après que les ordres du banc de juge unique aient été suspendus par le banc de division, Amazon, qui s’oppose à l’accord, avait déplacé le SC.

Le processus était en cours au HC même si le principal problème était devant la cour suprême. Le SC avait déclaré que, bien que les audiences relatives à l’accord Future-Reliance puissent se poursuivre devant le banc de Mumbai du National Company Law Tribunal (NCLT), aucune ordonnance finale ne peut être rendue avant que le tribunal supérieur ne se prononce.

Lundi, tout en suspendant la procédure au HC, un banc dirigé par le juge RF Nariman a fixé le 4 mai une audience sur l’affaire et a demandé à toutes les parties de terminer les plaidoiries.

L’ordonnance de lundi faisait suite à la pétition d’Amazon qui avait contesté l’ordonnance du banc de division du 22 mars qui avait suspendu l’ordonnance du juge unique qui avait tenu le président du groupe Future Kishore Biyani et d’autres coupables d’avoir conclu l’accord et lui avait adressé un avis de justification et autres directeurs du Future Group sur les raisons pour lesquelles ils ne devraient pas être envoyés en prison – comme le demande Amazon.

Le 21 mars, le juge unique avait également ordonné au Future Group d’approcher les autorités de régulation pour rappeler toutes les approbations accordées à l’accord et déposer `20 lakh comme coût pour violation de l’ordonnance de suspension provisoire de l’arbitre d’urgence de Singapour du 25 octobre 2020. par le banc de division.

Auparavant, le 8 février, le banc de la division avait suspendu l’ordonnance du juge unique du 2 février qui avait empêché Future Group de demander l’autorisation des autorités réglementaires pour l’accord. Le banc de division avait alors permis à Future Group d’aller de l’avant avec la recherche de dégagements.

Par la suite, Amazon avait fait appel de l’ordonnance du banc de division devant le SC, qui, le 22 février, avait autorisé la poursuite de la procédure de demande d’autorisation devant la NCLT, mais avait empêché le tribunal de rendre une ordonnance définitive.

Le combat entre Future et Amazon se poursuit depuis le 25 octobre 2020, lorsque l’arbitre d’urgence de Singapour a adopté une ordonnance provisoire empêchant Future Group de poursuivre son accord avec Reliance Retail.

