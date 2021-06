SC suspend l’annulation de l’IGST par Delhi HC sur l’importation de concentrateurs d’oxygène à usage personnel

Le gouvernement a déclaré que l’IGST a été imposée pour maintenir la parité avec un utilisateur commercial et pour éviter le marketing noir et les profits.

La Cour suprême a suspendu mardi l’ordonnance de la Haute Cour de Delhi qui a annulé la décision du gouvernement de l’Union d’imposer une taxe intégrée sur les produits et services (IGST) de 12% sur l’importation de concentrateurs d’oxygène à usage personnel, comme “inconstitutionnelle”.

Un banc dirigé par le juge DY Chandrachud a demandé une réponse du pétitionnaire du PIL à un appel du ministère des Finances contre la décision du HC du 21 mai.

Il a également déclaré que l’arrêt HC enfreint une pure question de politique. « L’exemption accordée pour les concentrateurs importés importés par l’État ou l’agence d’État est une catégorie différente. Je ne peux pas classer les importations individuelles de la même manière », a déclaré le Banc.

Le HC avait annulé la notification du 1er mai émise par le ministère des Finances qui indiquait que les concentrateurs d’oxygène importés pour un usage personnel, qu’il s’agisse d’un cadeau ou autre, seront facturés avec une IGST de 12%. Le HC a estimé que les concentrateurs d’oxygène devraient être traités au même titre que les médicaments vitaux.

Le procureur général KK Venugopal a déclaré au SC que même si l’IGST était ramené à 12% de 77%, le HC a estimé que l’imposition de l’IGST violait le droit à la vie.

Représentant le Centre, le plus haut juriste a fait valoir que l’exemption de l’IGST était accordée à l’État et à ses agences pour l’importation de concentrateurs d’oxygène, car ceux-ci devaient être fournis gratuitement aux pauvres et aux nécessiteux, tandis que les particuliers ne pouvaient pas bénéficier d’une telle détente.

Déclarant que le HC aurait dû rester à l’écart de toute décision politique telle que l’imposition de taxes, l’AG a déclaré qu’une décision avait été prise le 28 mai lors de la 43e réunion du Conseil de la TPS pour constituer un Conseil des ministres pour exempter les articles liés à Covid-19. Il a déclaré que la Haute Cour est entrée dans un domaine politique car l’exemption était basée sur une classification distincte.

La commande de HC est arrivée sur un PIL par un patient Covid-19 de 85 ans, dont le neveu lui avait envoyé un générateur d’oxygène en cadeau des États-Unis. Il a fait valoir que l’imposition de l’IGST par le ministère des Finances sur les appareils destinés à un usage personnel violait l’article 14 et restreignait également le droit à l’oxygène, qui faisait partie du droit à la vie en vertu de l’article 21 de la Constitution.

