SC veut un plan national sur la situation du COVID-19, y compris sur l’approvisionnement en oxygène

Le banc du SC examinerait l’aspect relatif au pouvoir judiciaire des hautes cours de déclarer le verrouillage au milieu de la pandémie

Alors que le pays est aux prises avec la vague actuelle de pandémie de COVID-19, la Cour suprême a déclaré jeudi au Centre qu’elle souhaitait un «plan national» sur des questions telles que l’approvisionnement en oxygène et en médicaments essentiels pour le traitement des patients infectés par le virus.

Prenant connaissance suo motu de la situation sombre qui prévaut dans tout le pays, un banc dirigé par le juge en chef SA Bobde a déclaré qu’il examinerait également la question relative à la méthode et au mode de vaccination contre le COVID-19 dans le pays.

Le banc, comprenant également les juges LN Rao et SR Bhat, a déclaré qu’il examinerait l’aspect relatif au pouvoir judiciaire des hautes cours de déclarer le verrouillage au milieu de la pandémie.

Il a ajouté qu’au moins six hautes juridictions sont en train d’entendre des affaires liées au COVID-19, conduisant à «la confusion et le détournement de ressources» en fonction de différentes priorités. Le tribunal suprême a nommé l’avocat principal Harish Salve comme amicus curiae pour l’assister dans la procédure suo motu.

Le banc a émis un avis au Centre et a déclaré qu’il entendrait l’affaire vendredi. «En tant que banc et en tant que tribunal, nous souhaitons prendre connaissance suo motu de certaines questions», a déclaré le banc au solliciteur général Tushar Mehta. La cour suprême a déclaré qu’au moins six hautes juridictions – Delhi, Bombay, Sikkim, Madhya Pradesh, Calcutta et Allahabad – traitaient des problèmes liés à la situation actuelle.

Il a déclaré que ces tribunaux supérieurs exercent leurs compétences de bonne foi et dans le meilleur intérêt. «Ce qui se passe, c’est que cela crée une sorte de confusion et de détournement de ressources», a observé le banc. «Une haute cour pense qu’il y a une priorité pour un groupe tandis que l’autre pense qu’il y a une priorité pour les autres. Nous voulons connaître quatre points: l’approvisionnement en oxygène, l’approvisionnement en médicaments essentiels, la méthode et le mode de vaccination. Nous voulons garder le pouvoir de déclarer le verrouillage à l’Etat et cela ne devrait pas être par décision judiciaire… », a déclaré le banc.

«Nous voulons publier un avis sur ces quatre questions», a-t-il déclaré, ajoutant: «Nous voulons voir un plan national sur ces quatre questions». Comme la cour suprême a déclaré qu’elle enverrait un avis au Centre et entendrait l’affaire vendredi, Mehta a demandé à la magistrature si le gouvernement répondrait aux hautes cours sur les questions COVID-19 en suspens. Le tribunal supérieur a déclaré que le Centre pourrait présenter le plan national aux hautes cours.

La magistrature a également fait remarquer qu’elle pourrait retirer certaines questions pendantes devant la Haute Cour et les traiter. Mehta a déclaré qu’il informerait les hautes juridictions que la cour suprême a pris connaissance suo motu de la question. L’Inde a enregistré plus de 3,14 lakh de nouveaux cas de coronavirus en une journée, le nombre le plus élevé jamais enregistré en une seule journée dans tous les pays, portant le total des cas de COVID-19 dans le pays à 1,59,30,965.

Selon les données du ministère de la Santé de l’Union mises à jour jeudi, 3 14 835 nouvelles infections au total ont été enregistrées en 24 heures, tandis que le nombre de morts a augmenté à 1 84 657 avec un record de 2 104 nouveaux décès. Émettant des restrictions inhabituellement fortes sur le gouvernement Modi et les industries privées, la Haute Cour de Delhi avait ordonné mercredi au Centre de fournir «immédiatement» de l’oxygène par quelque moyen que ce soit aux hôpitaux ici confrontés à une pénurie de gaz pour traiter les patients graves du COVID-19, l’observant « semble que la vie humaine n’est pas importante pour l’État. »

«Vous n’explorez pas toutes les voies pour augmenter l’approvisionnement en oxygène. Priez, empruntez ou volez », avait dit la Haute Cour au Centre, et lui avait demandé pourquoi elle ne se réveillait pas face à la gravité de la situation d’urgence. Il a également averti que tout l’enfer se déchaînerait avec l’arrêt de l’oxygène médical dans les hôpitaux.

«Le fait est qu’il y a une pénurie d’oxygène. Il est là pour que nous puissions le voir. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur cela », avait déclaré la Haute Cour lors d’une audience extraordinaire d’un plaidoyer sur la question un jour férié, et ajouté que le gouvernement ne pouvait pas dire qu’il ne pouvait pas fournir plus d’oxygène et que les gens pouvaient mourir sur les routes. .

Le gouvernement central, représenté par le solliciteur général, avait par la suite assuré à la haute cour qu’il faciliterait l’approvisionnement de l’allocation accrue de 480 tonnes métriques d’oxygène à Delhi et que la même chose atteindra la capitale nationale sans aucune obstruction.

La Haute Cour tenait une audience d’urgence un jour férié sur un plaidoyer déposé par Balaji Medical and Research Center, qui possède et gère divers hôpitaux au nom de Max, déclarant que si l’approvisionnement en oxygène n’est pas réapprovisionné sur une base immédiate, le la vie des patients critiques et sous oxygène sera mise en danger.

