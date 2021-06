Scaleswap annonce l’ouverture de la liste blanche IDO et la date de lancement

Comparer

Le texte ci-dessous est un article publicitaire qui n’a pas été écrit par des journalistes de Cryptonews.com.

La plate-forme de lancement IDO de nouvelle génération Scaleswap (construite sur Ethereum Layer 2, optimisée par Polygon) a annoncé des détails importants sur son IDO tant attendu. L’IDO suit le cycle de financement avec un grand nombre d’abonnements, dans lequel Scaleswap a levé 2,5 millions de dollars auprès des principaux investisseurs en capital-risque de l’espace blockchain.

Scaleswap IDO prévu pour le 25 juin

Scaleswap a révélé dans un rapport sur son blog médiatique que l’IDO aurait lieu sur sa propre rampe de lancement le 25 juin 2021, à partir de 10h30 UTC. 500 000 jetons SCA seront disponibles à la vente publique à 0,35 $ par jeton.

Scaleswap vise à lever 175 000 $ grâce à cette vente publique, se traduisant par une capitalisation boursière initiale de 418 250 $. L’IDO devrait annoncer une étape importante dans l’écosystème Scaleswap, car les utilisateurs peuvent acheter des jetons SCA pour la première fois.

Scaleswap lance la campagne de liste blanche IDO

Scaleswap a lancé un événement de liste blanche pour les membres de la communauté souhaitant participer à l’IDO du jeton SCA. Les participants devront s’inscrire sur le formulaire de liste blanche et effectuer les tâches répertoriées dans la campagne de liste blanche. Les participants qui n’ont pas terminé toutes les étapes obligatoires seront disqualifiés avec les inscriptions en double.

Scaleswap a également mis en place un filtre anti-fraude pour détecter les bits, les scripts et plusieurs e-mails provenant des mêmes adresses IP. Les inscriptions effectuées à l’aide de ces processus sont mises sur liste blanche avant la loterie pour les participants éligibles.

L’événement de la liste blanche se termine le 21 juin 2021 à 13h30 UTC, et un tirage au sort aura lieu pour sélectionner les gagnants. Les gagnants seront informés par e-mail et recevront des instructions pour effectuer le KYC afin de participer à l’IDO Scaleswap.

À la suite du processus KYC, il leur sera demandé de transférer le montant d’ETH d’Ethereum vers Polygon guidé par l’application de portefeuille Scaleswap pour participer à l’IDO.

Il convient de noter que la vente publique se fait selon le principe du premier arrivé, premier servi, et les participants éligibles devront se présenter à l’heure et traiter rapidement les transactions pour obtenir une place.

Une rampe de lancement IDO basée sur la communauté

Scaleswap est une rampe de lancement IDO axée sur la transparence et axée sur la communauté avec une vision à long terme pour transformer l’approche IDO actuelle en un système plus durable et moins dépendant du marché qui honore la loyauté. Il implémente un protocole de mise à l’échelle ETH Layer 2 basé sur Polygon qui permet aux utilisateurs de profiter de frais bas et de commodité.

Scaleswap transforme également la gouvernance et l’incitation communautaire avec son système de notation complet (ScaleSCORE) qui récompense la fidélité et la participation dans 6 dimensions différentes. Les jetons SCA seront utilisés pour divers utilitaires sur la plate-forme, notamment pour déterminer le ScaleSCORE d’un utilisateur qui décide de son éligibilité à participer à de futurs groupes et qui déverrouille plus de fonctionnalités après avoir franchi un certain seuil.

Scaleswap prévoit de lancer une fonctionnalité d’engagement de groupe de pilote automatique entièrement personnalisable, des offres de services de liquidité et d’échange innovantes et un outil de lancement de masse instantané, toutes premières dans l’écosystème de la rampe de lancement. Pour plus d’informations sur Scaleswap, visitez leur site Web https://scaleswap.io/.

