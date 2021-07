Scalise dénonce la décision « inadmissible » du ministère de la Justice d’abandonner l’enquête sur la maison de retraite Cuomo

Le représentant Steve Scalise, R-La., a fustigé vendredi le ministère de la Justice du président Joe Biden après que le DOJ a annoncé qu’il lançait une enquête sur les droits civiques dans la gestion par le gouverneur de New York Andrew Cuomo du coronavirus dans les maisons de soins infirmiers.

“Il est scandaleux que le ministère de la Justice refuse d’enquêter sur les ordres mortels” doivent admettre ” émis par les gouverneurs de New York, de Pennsylvanie et du Michigan qui ont entraîné la mort de milliers de personnes âgées”, a déclaré le whip de la minorité dans un communiqué vendredi. .

LE LEADER DE L’ENQUÊTE D’IMPEACHMENT DE CUOMO MISE EN GARDE DE « SÉVÈRES RÉPERCUSSIONS » APRÈS LE COMMENTAIRE D’AIDE

“Où est la justice pour les victimes des maisons de retraite et leurs familles en deuil ? Ces ordonnances mortelles contredisaient les directives du CDC et mettaient inutilement en danger les plus vulnérables d’entre nous au virus mortel COVID-19″, a ajouté le républicain de Louisiane. « Pire encore, le Gouverneur Cuomo à New York a intentionnellement tenté de dissimuler le véritable nombre de morts résultant de son mandat. Les familles en deuil méritent des réponses et des responsabilités. Il est déraisonnable que le ministère de la Justice de Biden refuse d’enquêter sur les actions mortelles qui vont à l’encontre des directives médicales du CDC dans ces états.”

Le DOJ a déclaré vendredi aux législateurs républicains qu’il ne poursuivrait pas d’enquête sur le scandale des maisons de soins infirmiers de Cuomo, mais qu’une enquête distincte menée par les procureurs fédéraux sur l’affaire se poursuivrait.

NY DEM BLASTS REPORTER QUI A DEMANDÉ POURQUOI ELLE APPARU AVEC ANDREW CUOMO APRÈS L’AVOIR DEMANDÉ DE Démissionner

Cuomo a été largement critiqué par les deux côtés de l’allée pour sa gestion de la pandémie de coronavirus en ce qui concerne les maisons de soins infirmiers et ses détracteurs ont suggéré que son ordonnance obligeant les maisons de soins infirmiers à accepter les patients infectés l’année dernière a causé au moins 1 000 décès.

De plus, les critiques disent que les responsables de Cuomo ont tenté à plusieurs reprises de minimiser le nombre total de décès dans les maisons de soins infirmiers. Cuomo a été accusé d’avoir retenu des données clés à des fins politiques.

Plusieurs républicains éminents se sont joints aux critiques de Scalise concernant la décision du DOJ, notamment la représentante de New York Elise Stefanik qui a déclaré que le président Biden était désormais « complice » de la prétendue dissimulation de Cuomo.