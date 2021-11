Scalise: le projet de loi sur les dépenses des démocrates contourne les limites des cartes vertes pour les étrangers

Le projet de loi de dépenses des démocrates de 1,75 billion de dollars comprend la mise à disposition de 630 000 cartes vertes inutilisées pour les travailleurs étrangers et leurs familles, a révélé lundi le House Minority Whip Steve Scalise (R-La.).

Selon la loi en vigueur, 140 000 cartes vertes basées sur l’emploi et un minimum de 226 000 cartes vertes basées sur la famille peuvent être distribuées chaque année, a écrit Scalise dans un e-mail aux supporters.

Si ces cartes vertes ne sont pas utilisées au cours de l’année, elles deviennent indisponibles pour une utilisation future. Au cours des deux dernières années, environ 240 000 cartes vertes familiales n’ont pas été utilisées et environ 62 000 cartes vertes basées sur l’emploi n’ont pas été utilisées l’année dernière.

Scalise a noté que dans le projet de loi de dépenses de 2 135 pages, il existe une disposition en vertu de l’article 60002 pour mettre environ 630 000 cartes vertes inutilisées à la disposition des étrangers alors que de nombreux Américains sont au chômage ou sous-employés.

Depuis que le président Biden a pris ses fonctions, plus de 1,4 million d’immigrants illégaux ont été arrêtés le long de la frontière sud, soit plus que la population de la neuvième plus grande ville d’Amérique, Dallas, Texas, a ajouté Scalise.

Le membre du Congrès a tweeté lundi : « Le projet de loi de dépenses radical des démocrates dévoilé : des cartes vertes pour les migrants et leurs familles sans limites. La disposition élimine les plafonds actuels et met immédiatement à disposition environ 630 000 cartes. C’est leur façon d’insérer leur programme d’ouverture des frontières dans ce projet de loi.

Lien source