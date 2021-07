Scallop est le leader de la banque en tant que service axée sur la cryptographie ⋆ Crypto nouveaux médias

Des centaines de millions de personnes dans le monde n’ont pas de compte courant ou d’épargne ! L’exclusion financière nuit à la qualité de vie et retarde également la réussite économique. La population non bancarisée n’a accès à aucun produit financier, lequel risque de perdurer s’il ne change pas.

Les banques traditionnelles n’ont pas réussi à fournir un écosystème convivial permettant aux personnes non bancarisées de participer. Comme on le sait, le système bancaire d’une économie est son épine dorsale, et son manque d’omniprésence n’aidera sûrement pas le cas.

Cela fait de la pertinence du Banking-as-a-Service un besoin plus qu’une tendance. Banking-as-a-Service est devenu le dernier mot à la mode dans l’industrie FinTech. L’ensemble du secteur a été pris d’assaut parce qu’il redéfinit le secteur bancaire. Il montre progressivement aux utilisateurs ce que pourrait être l’avenir de la banque.

L’objectif principal de Banking-as-a-Service est d’offrir une expérience client transparente qu’aucune banque traditionnelle ne pouvait offrir jusqu’à présent. Les néobanques ne sont pas seulement plus rapides ; ils sont moins chers et ont de meilleures chances d’atteindre les personnes non bancarisées. Mais que se passe-t-il s’il s’agit d’une fusion des principes de Banking-as-a-Service avec des crypto-monnaies ?

Le résultat – Un service axé sur la cryptographie qui prendra le monde d’assaut et apportera un changement radical dans la façon dont les banques devraient fonctionner.

Pétoncle – Un changement perturbateur dont tous ont besoin

COVID-19, avec ses différentes versions, a fait des ravages majeurs dans l’économie mondiale. Il a affaibli le système financier partout dans le monde, exhortant à un nouveau changement. DeFi a émergé comme la solution à tous les problèmes car il rafraîchit les normes bancaires traditionnelles en créant des produits et des solutions basés sur Blockchain. Il est décentralisé et n’entretient donc aucun intermédiaire financier tels que les banques, les bourses, etc., et tire plutôt parti de la puissance des contrats intelligents.

La transformation DeFi en est encore à ses balbutiements, c’est pourquoi les complexités inhérentes ont découragé les utilisateurs d’adopter la nouvelle méthode. Les économies symboliques ont été détachées et isolées du système actuel. Cela conduit à des barrières qui empêchent les gens de se déplacer entre les cryptos et les fiat de manière transparente.

Coquille est une néobanque compatible DeFi qui utilise la blockchain pour combler cet écart entre les crypto-monnaies et la fiat. Il a été créé avec la vision de former un écosystème dans lequel les utilisateurs peuvent utiliser librement leurs cryptos. Il sera facile de convertir n’importe quelle monnaie virtuelle en monnaie fiduciaire sans aucun effort.

Que propose Scallop ?

Il fournit des solutions pour passer du traditionnel au DeFi, amenant les cryptos à une utilisation grand public. Il connecte le portefeuille numérique de l’utilisateur aux services bancaires fournissant l’échange de monnaie fiduciaire et de crypto-monnaie dans un environnement unifié unique. Cela permettra des transactions instantanées et bien coordonnées entre les comptes et les portefeuilles. Certaines de ses offres les plus intéressantes sont :

Pétoncle Gagner

Il sera désormais possible de déposer du fiat et d’accéder à des rendements élevés à partir des principaux protocoles DeFi comme Compound, Aave, DyDx, sans le rôle d’intermédiaire, avec une sécurité renforcée et moins de tracas.

Échange de pétoncles

Les utilisateurs ont la possibilité d’acheter, de vendre et d’échanger des crypto-monnaies depuis leur compte bancaire directement dans leurs portefeuilles liés à Scallop. Les utilisateurs pourront échanger leurs jetons contre fiat, échanger des jetons de pool de liquidité contre fiat, et vice versa.

Chaîne de pétoncles

La fonctionnalité et l’interopérabilité inter-chaînes ont toujours été un maillon faible de DeFi. Mais, Scallop Chain fournit une gamme d’applications interfinancières dans l’écosystème Polkadot en intégrant des API bancaires aux contrats intelligents Scallop Chain. Les partenaires institutionnels pourront travailler directement avec Scallop pour créer des comptes d’épargne rémunérés, des cartes de débit, etc.

Comptes bancaires aux pétoncles

Il s’agit à coup sûr de la première solution en son genre permettant aux utilisateurs de déposer des jetons DeFi et de les dépenser sans avoir à retirer les jetons des protocoles DeFi. Les utilisateurs peuvent configurer leur compte bancaire personnel ou professionnel sans vérification de crédit avec des cryptos. Instant KYC permettra aux utilisateurs d’ouvrir leurs comptes bancaires GBP/EUR en un tournemain.

Cartes de pétoncles

Ce sont des cartes de débit connectées à des comptes bancaires qui peuvent être utilisées pour retirer de l’argent et faire des achats n’importe où. On peut dépenser ses jetons DeFi jalonnés sans les décrocher, en les convertissant en crypto et en fiat.

Outre ces produits et solutions, Scallop propose déjà plusieurs autres solutions, notamment les portefeuilles Scallop Hardware, NFT, paiements et transferts, NFT et bien plus encore. Une multitude de leurs solutions sont également visibles sur leur site officiel.