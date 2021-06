Scaloni confirme la présence de Messi contre la Bolivie

27/06/2021 à 23h40 CEST

L’entraîneur albiceleste, Lionel Scaloni a confirmé l’équipe qui affrontera la Bolivie demain à 21h au Brésil (2h en Espagne) pour la clôture du Groupe A de la Coupe : « L’équipe est confirmée : nous partons avec Armani, Montiel, Pezzella, L. Martínez, Acuña, G. Rodríguez, Palacios, A. Gómez, A. Correa, Messi et Agüero“.

Cela signifie que le seul joueur qui ne reste pas dans la rotation que le coach va faire c’est Lionel Messi. Le reste des joueurs s’occupera d’eux en pensant au match des quarts de finale, soit pour leur donner du repos, soit pour éviter d’avoir un deuxième jaune qui les marginalise des matches décisifs à venir.

« Dans cette sélection il n’y a qu’un seul joueur qui a la propriété garantie et tout le monde sait qui il est. Le reste doit le gagner. Nous avons notre base et beaucoup nous ont représentés de la meilleure façon et ont continué dans l’équipe. Il est important qu’ils continuent à se montrer match par match et qu’ils ne se détendent pas. Je l’ai dit clairement le premier jour, ils le savent très bien. Nous avons décidé pour le bien de l’équipe et non pour le bien individuel », a expliqué le DT.

Oui Il a évoqué le Brésil, favori pour remporter la Copa América depuis qu’il a remporté les trois matchs qu’il a disputés et qu’il a neuf buts en faveur et un seul contre. « Nous ne ressentons ni soulagement ni tranquillité. Nous sommes certains que quiconque nous touche en quart, et si nous arrivons en demi-finale, ce sera difficile. Les conditions de cette Coupe sont différentes des autres éditions et la difficulté est partout. Je ne sais pas si le Brésil est un cran au-dessus”, a-t-il admis.

Et il a surpris en se remémorant la dernière victoire de l’Albiceleste contre la Canarinha, qui était en amical : »Le dernier match perdu par le Brésil était contre l’Argentine. C’était très égal en Arabie avec deux équipes si puissantes que tout peut arriver. Nous pouvons jouer un bon match si nous jouons avec eux. Le Brésil a eu du mal à gagner, mais c’est une équipe consolidée qui a le même entraîneur depuis longtemps. Il ne faut rien exclure et moins dans cette Copa América & rdquor ;.

Sur Les intentions de Lionel Messi de frapper lors de cette Copa América, Scaloni a déclaré : « Nous pensons que nous pouvons faire la guerre à toutes les équipes et rivaliser au maximum. Nous sommes convaincus que le chemin est le suivant, nous allons bien et nous finirons de la meilleure des manières pour affronter ce qui s’en vient & rdquor ;.