Scaloni dit que l’Argentine ne cherche pas à se venger mais à couronner un projet

07/10/2021 à 05:42 CEST

. / Rio de Janeiro

L’entraîneur de l’équipe d’Argentine, Lionel scaloni, a affirmé ce vendredi que l’Argentine ne cherchera pas de revanche samedi, alors que Le Brésil sera mesuré en finale de l’America’s Cup au stade Maracana de Rio de Janeiro, mais couronner le projet sur laquelle ils travaillent depuis des mois. “Je ne crois pas aux revanches. Je crois au travail que nous avons fait, je crois en un projet qui atteint son meilleur demain car c’est une finale”, a déclaré l’entraîneur lorsqu’on lui a demandé si l’Argentine voulait se venger de la défaite subie contre Le Brésil il y a deux ans en demi-finale de la Copa América 2019. “Ce n’est pas une revanche. Nous retrouvons l’éternel rival et j’espère que ce sera un grand match et que tout le monde pourra en profiter”, a ajouté Scaloni après avoir assuré que la finale couronnera le projet qu’il a promu en tant qu’entraîneur et qui a permis à l’équipe argentine d’atteindre 19 matchs sans défaite.

Scaloni a admis qu’en tant qu’entraîneur de l’Argentine, il sait qu’il est toujours obligé de donner des résultats, mais il a assuré qu’il savait aussi que, même sans eux, les Argentins sont identifiés au football que joue leur équipe nationale et à l’attitude des joueurs. “Je suis convaincu que les gens s’identifient à l’équipe et savent que c’est une équipe qui laissera tout jusqu’à la dernière minute, qu’elle sait que le football a ses choses et que tout peut arriver, mais que cette équipe donnera tout jusqu’au dernière seconde », a-t-il déclaré. “Nous sommes dans un très beau moment, aux portes d’une finale, et nous savons que nous devons toujours donner des résultats et c’est ce que veut l’équipe argentine”, a-t-il ajouté.

Pandémie

Il a affirmé avoir transmis à ses joueurs qu’au-delà de jouer une finale, que tout le monde sait ce que cela représente, qu’ils ne se sentent pas sous pression car au final le football peut prendre du recul, surtout à des moments comme celui vécu l’année dernière par la pandémie de covid. “Je leur ai dit de savoir qu’après le match, la vie continue, j’espère que c’est la fête, mais que c’est toujours un simple match de football. C’est très important mais c’est un match de football. Au final, le football est important mais ce n’est pas la chose la plus importante et nous avons appris cela après un an et demi de pandémie”, a-t-il déclaré.

Maracanázo

Scaloni a déclaré qu’il préférait ignorer le fait que l’Argentine peut entrer dans l’histoire samedi en remportant son premier titre après 28 ans, en punissant le Brésil d’un nouveau “Maracanazo” et en mettant fin au mythe selon lequel Canarinha remporte toujours la Copa América lorsqu’il joue en tant qu’hôte. . “Cela ne fait que créer plus d’anxiété. Demain est une finale et nous devons la jouer comme si c’était à Buenos Aires, Santiago ou Barranquilla. Nous n’avons pas à penser que nous jouons dans la maison du Brésil mais pensons que nous faisons dans un champ neutre”, a-t-il affirmé. “C’est un match important, une finale de Copa América, mais il faut le prendre avec calme et prudence. Il faut tout faire pour gagner mais sans aucune anxiété ou quoi que ce soit du genre. C’est juste un match de football”, a-t-il insisté. .

Messi, le meilleur du monde

Pour l’entraîneur, qu’il remporte enfin un titre avec l’équipe argentine ou non, Messi continuera d’être le meilleur au monde. “Qu’il gagne ou non, il continuera d’être le meilleur de l’histoire. Il n’a pas besoin de titre pour le prouver. Il est logique que nous voulions remporter le titre, car nous avons fait un effort énorme et nous avons passé 45 jours dans un régime de bulle, mais ce que Léo gagne ou pas est en arrière-plan. Il a déjà montré qu’il est le meilleur de l’histoire et les rivaux le reconnaissent », a-t-il déclaré.

Scaloni a déclaré que, quelle que soit la finale, la Copa América se termine fière d’avoir un groupe de joueurs qui savent ce que c’est que de représenter leur pays, qui ont fait un énorme effort confiné pendant 45 jours, dont certains étaient parents à cette époque. , et qu’ils ont déjà triomphé en étant arrivés jusqu’ici et en montrant qu’ils veulent gagner quelque chose.

Emiliano Martínez, motivé après avoir raté la naissance de sa fille

Le gardien de but Emiliano Martínez a déclaré vendredi que l’Argentine était pleinement motivée pour tenter de remporter le titre de la Copa América samedi, mais que dans son cas particulier, manquer la naissance de sa fille lui a donné une raison supplémentaire de gagner.

Martínez, qui a été le héros de l’Argentine lors du match de demi-finale en arrêtant trois tirs au but des Colombiens, a déclaré que depuis qu’il avait été appelé pour la Copa América, il savait qu’il raterait la naissance de sa fille car l’équipe se concentrerait sur le régime de bulle pendant 45 jours, mais il ne voulait pas manquer l’occasion de remporter un titre avec l’équipe nationale. “Disputer une finale avec le Brésil au Maracana est quelque chose dont je rêvais depuis que je suis enfant. Je ne le prends pas comme une pression mais comme une opportunité que Dieu m’a donnée. Je savais que je raterais la naissance de ma fille mais cela m’a rendu encore plus fort”, a déclaré Martinez lors d’une conférence de presse. “Personnellement je vis un moment unique et avec ma famille. J’étais père il y a quatre jours et je ne connais pas ma fille. Mais je suis derrière un rêve qui est de soulever un titre avec l’équipe nationale argentine”, a-t-il ajouté.

Selon Martínez, depuis son enfance, il rêvait de disputer une finale avec l’équipe argentine et de remporter un titre, mais cette motivation s’est accrue lorsqu’on a appris que la finale serait contre le Brésil et à Maracana. “Tous les Argentins veulent nous voir réussir au Brésil”, a-t-il déclaré.

Le gardien a ajouté qu’il sait que le Brésil a une grande puissance en attaque avec des joueurs comme Neymar, Firmino ou Richarlison, mais qu’il est motivé pour la finale car l’Argentine attend depuis longtemps l’opportunité d’avoir une revanche et d’être capable de battre le Brésil au Maracana en finale, après avoir été éliminé en demi-finale de la Copa América en 2019. “C’est pourquoi nous sommes prêts à tout donner”, a-t-il souligné. “Nous sommes motivés car nous nous concentronsAu début parce que nous allions jouer la Copa América dans le pays et c’est pourquoi cela nous a fait nous sentir mal quand ils ont décidé que ce serait au Brésil. Mais on l’a bien pris, on a fait beaucoup de voyages, c’était très épuisant, c’était 45 jours de voyage et de travail ensemble, et cela nous a donné des raisons et nous donnera de la force pour le match de demain”, a-t-il déclaré.