Scaloni dit que Messi a joué la finale de la Copa America avec une blessure aux ischio-jambiers

chanteuse indie pop néo-zélandaise BENEE a livré une couverture de de Gotye succès mondial “Somebody that I used to know,” avec Kimbra. Enregistrée pour Amazon Music, la reprise intime voit le chanteur ralentir le morceau, posant des voix douces sur des synthés texturés. La version de BENEE se présente sous le nom de “Quelqu’un que […] More