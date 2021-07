Scaloni dit que Messi a joué la finale de la Copa del Rey avec une blessure aux ischio-jambiers

in

Le patron de l’Argentine, Lionel Scaloni, a déclaré que le capitaine Lionel Messi avait dû franchir la barrière de la douleur lors de la Copa America après avoir eu un problème aux ischio-jambiers.

Scaloni a déclaré aux journalistes que Messi avait des “problèmes aux ischio-jambiers” lors de la demi-finale contre la Colombie et lors de l’affrontement de samedi avec le Brésil, mais qu’il a quand même continué.

“Si vous saviez comment il a joué en Copa America, vous l’aimeriez encore plus”, a-t-il ajouté. “Vous ne pouvez jamais vous passer d’un joueur comme lui, même s’il n’est pas en pleine forme comme dans ce jeu et le précédent.”

Messi n’était pas sur la feuille de match dans les deux matchs, mais a eu une glorieuse chance de terminer le Brésil en finale. Le capitaine a été envoyé au but dans les dernières minutes du match, mais a réussi à gâcher l’occasion face à Ederson.

Le manque n’avait pas d’importance car le but d’Angel Di Maria était suffisant pour que l’Argentine remporte une célèbre victoire. Cependant, l’influence de Messi sur l’équipe argentine lors du tournoi ne fait toujours aucun doute.

Le joueur de 34 ans a terminé avec quatre buts et cinq passes décisives et a été le meilleur buteur de la Copa America, le meilleur assistant, le joueur du tournoi et le capitaine de l’équipe gagnante.

CHÈVRE.