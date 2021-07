Scaloni révèle que Messi a joué la finale avec une gêne aux ischio-jambiers

07/11/2021 à 10:51 CEST

L’entraîneur argentin, Lionel Scaloni, a révélé ce samedi, après s’être proclamé champion de la Copa América 2021 contre l’hôte du Brésil, que la star Lionel Messi il a joué la finale physiquement affaibli par “un problème aux ischio-jambiers”.

“Quoi de Leo, rien ne va changer après avoir gagné, il continue d’être et restera le meilleur footballeur de l’histoire”, a déclaré l’entraîneur lors de la conférence de presse après la victoire 1-0 sur le Brésil, au mythique stade Maracana de Rio de Janeiro. . . .

“Combien de fois a-t-il essayé de ne pas continuer à cause de toutes les frustrations, à cause de tout ce qui lui était arrivé, et il n’a pas jeté l’éponge et à la fin il a réussi. Et c’est quelque chose qu’il faut noter”, il a terminé.

Scaloni a avoué que Messi avait disputé la demi-finale contre la Colombie et la finale contre le Brésil “avec des difficultés physiques”, ce qui, dans des déclarations à ESPN Brésil quelques minutes avant, se limitait à un “problème aux ischio-jambiers”.

“Si tous les Argentins savaient comment il a joué cette Copa América, ils l’aimeraient encore plus, je n’en doute pas”, a-t-il déclaré, faisant référence au maillot 10.

“Et moi, en tant qu’entraîneur, à aucun moment je ne peux me passer d’un joueur de ces caractéristiques, il n’y a aucune possibilité, même de jouer dans des conditions inférieures comme il a joué ce match et le précédent”, a-t-il ajouté.

Et il a complété: “Nous devons l’admirer car à un moment donné de sa carrière, il ne jouera plus au football actif et là nous le regretterons.”

En plus, Scaloni révélé qu’avec Messi a une relation différente de celle d’un joueur-entraîneur typique.

“Je suis assez proche de lui et je suis éternellement reconnaissant envers lui et ses coéquipiers”, a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur le câlin significatif qui a été donné après le coup de sifflet final.

Sur Neymar, qu’il a réconforté sur le même gazon Maracana, a déclaré à ESPN Brésil qu’il est “presque impossible” de l’arrêter et que pour lui “il est le deuxième meilleur joueur du monde après” Messi.

“Il a joué un bon match” et “tous” les jeux de “danger” de l’équipe brésilienne “sont sortis de ses pieds”, a-t-il déclaré.

L’Argentine a gagné ce samedi 1-0 contre le Brésil avec un but de Ange Di Maria à la 22e minute, lors de la finale de la Copa América en 2021 qui s’est jouée au Maracana de Rio de Janeiro.

“Je ressens une joie et une fierté énormes pour ces 28 guerriers qui sont venus jouer cette Copa América, qui ont laissé beaucoup de choses à jouer dans des conditions difficiles car ils ont dû être dans une bulle, enfermés…”, a-t-il déclaré. Scaloni.

La victoire contre Canarinha a mis fin à une sécheresse de 28 ans sans titres pour l’Albiceleste et a également été le premier trophée avec l’équipe senior pour Messi.