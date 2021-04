SCAMMED! Quels sont les signes avant-coureurs et comment éviter les escroqueries en ligne

Vérifiez toujours les offres qui semblent trop belles pour être vraies, même si elles vous sont référées par des personnes connues, et évitez les sites de commerce électronique inconnus.

Arvind, 48 ans, basé à Delhi, a récemment vu sur sa page Facebook la publicité d’une imprimante et d’un scanner tout-en-un, avec des cartouches gratuites et à un prix réduit de Rs 659, et a pensé que c’était une trop bonne offre pour lâcher prise. . Il est allé de l’avant, a cliqué dessus, a vu le site Web, le produit, et comme tout lui semblait authentique, il a passé la commande. Même s’il souhaitait effectuer le paiement en espèces à la livraison, mais sans option de remboursement, il a payé via Google Pay. Il a reçu un mail de confirmation après avoir passé la commande, et c’est tout. Il n’y avait plus de communication, pas d’autre moyen de communiquer avec l’entreprise. Les e-mails envoyés par Arvind sont restés sans réponse. Après presque un mois, il a compris et accepté qu’il avait été victime d’une arnaque.

Les escroqueries d’achats en ligne sont à la hausse de nos jours. Les escroqueries d’achats en ligne ne sont pas nouvelles. Ce sont en fait des trucs à l’ancienne, dans lesquels les escrocs – se faisant passer pour des vendeurs en ligne légitimes – utilisent soit un faux site Web, soit une fausse publicité sur un véritable site de détaillant pour piéger les clients.

Avec une technologie nouvelle et améliorée, les fraudeurs ont également un avantage, car il est plus facile que pour les escrocs de déterrer les données financières de consommateurs sans méfiance. Vol d’identité, escroqueries en ligne, violations de données, année après année, différents types de fraude balaient le pays, laissant d’innombrables victimes sur leur chemin.

Selon un récent rapport mondial d’ACI Worldwide et de GlobalData, si la fraude liée aux cartes reste la plus élevée en termes d’incidents signalés par les consommateurs, les incidents de fraude associés aux paiements en temps réel ont augmenté de 2019 à 2020, les fraudeurs ayant tendance à cibler de nouvelles chaînes.

Venkat Krishnapur, directeur général et vice-président de l’ingénierie de McAfee Inde, déclare: «La pandémie a conduit à un énorme changement de comportement parmi les groupes d’âge, les consommateurs évitant les achats en magasin en raison de normes de distanciation sociale ou de restrictions de voyage, et préférant acheter des choses en ligne. Cette augmentation des achats en ligne a ouvert une nouvelle fenêtre pour que les vendeurs tiers et les acteurs malveillants interviennent. »

Il ajoute: «Dans le but de bénéficier des meilleures offres et remises, les consommateurs s’exposent souvent sans le savoir à des risques en s’aventurant sur des sites Web malveillants, où ils divulguent négligemment des informations personnelles et sensibles. Ils courent également le risque d’être la proie d’attaques de phishing par le biais de spams et de messages promotionnels. »

Quels sont les signes avant-coureurs dont il faut être conscient?

Selon les experts, les escroqueries liées aux achats en ligne sont le résultat de la naïveté et de l’inconscience des consommateurs concernant les signaux d’avertissement.

Le vice-président de Mastercard, Cyber ​​and Intelligence Solutions, Asie du Sud, Sujay Vasudevan, déclare: «En général, ces sites d’arnaque en ligne offrent aux consommateurs des offres et des prix trop beaux pour être vrais. Certains signes avant-coureurs incluent des prix bas, très moins de temps pour «obtenir l’accord», la demande de paiements immédiats pour ne pas manquer, l’insistance pour le paiement par virement électronique de fonds ou par virement bancaire, entre autres. »

Notez que, si vous atterrissez sur un site frauduleux, le vendeur insistera toujours sur le paiement immédiat ou le paiement par virement électronique ou par virement bancaire. Manoj Kanodia, PDG d’Inspira Enterprise, déclare: «Si un produit est annoncé avec des avantages incroyables ou des fonctionnalités qui semblent trop belles pour être vraies, dans la majorité des cas, ce n’est pas vrai, mais faux. Certains des signes qui révèlent l’authenticité se produisent lorsque les plates-formes ont des informations limitées sur leur livraison et d’autres politiques, une conception de site Web de mauvaise qualité ou un anglais bâclé, des URL avec des mots ou des caractères étrangers et une présence limitée sur les réseaux sociaux. “

Selon les experts, les fraudeurs ne mentionnent généralement pas les conditions générales, la résolution des litiges, la politique de confidentialité, les détails de livraison et les coordonnées appropriées. Ces détails sont des déterminants majeurs d’un véritable commerçant en ligne. Vasudevan, ajoute: «Les clients doivent s’abstenir d’utiliser des devises numériques et voir que le détaillant est une entité nationale ou étrangère. En outre, ils doivent éviter de stocker les détails de leur carte sur des sites Web qui sont nouveaux pour eux ou qui ne sont pas couramment utilisés par eux. “

Voici comment vous pouvez déterminer si un site Web est faux ou authentique et vous protéger contre de telles escroqueries;

Avec l’augmentation de l’activité des consommateurs et des cybercriminels, il y a une préoccupation supplémentaire quant à savoir si les utilisateurs prennent des mesures adéquates pour se protéger lorsqu’ils effectuent des achats en ligne. Suresh Rajagopalan, PDG de Wibmo, déclare: «En règle générale, les faux sites Web utilisent des adresses et des noms qui ressemblent à certains sites Web de commerce électronique populaires ou à toute autre entité crédible telle que le site Web du gouvernement, par exemple lié à la fiscalité.»

Une étude récente de McAfee sur le comportement des achats en ligne a indiqué que la plupart des consommateurs ne disposaient pas de mesures de sécurité adéquates, puisque seulement 27,5% des Indiens étaient équipés de solutions de sécurité en ligne. Krishnapur déclare: «Les consommateurs doivent être conscients et vigilants lorsqu’il s’agit de protéger leurs appareils, données et identités contre les cybercriminels. En fin de compte, quand il s’agit de toute activité en ligne, regardez toujours avant de sauter! »

Le respect de certaines étapes simples mais importantes peut vous aider à vous protéger des fraudeurs;

Vérifiez toujours les offres qui semblent trop belles pour être vraies, même si elles vous sont référées par des personnes connues, et évitez les sites Web de commerce électronique inconnus. Ces sites sont conçus pour récolter des informations personnelles et financières. Vérifiez la langue et la grammaire sur le site Web, cela suggère souvent que le site Web n’est pas géré de manière professionnelle et pourrait être un faux site Web. pièces jointes aux e-mails – n’ouvrez pas le lien s’il provient d’une personne que vous ne reconnaissez pas. Au lieu de cliquer sur un lien que vous recevez dans un e-mail ou un message texte, recherchez le site Web séparément dans votre navigateur Web.Recherchez toujours le “ s ” à la fin de “ https: // ” de l’URL, qui signifie “ sécurisé ‘indiquant que la page est sécurisée et chiffrée.Utilisez une authentification à deux ou plusieurs facteurs sur tous les comptes, pour fournir une couche de sécurité supplémentaire.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.