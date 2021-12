Scan archéologique pour révéler les secrets de la tombe de l’empereur chinois gardée par l’armée de terre cuite | Sciences | Des nouvelles

Le tombeau mystique a longtemps été répandu pour avoir des pièges mortels et une ancienne carte avec des rivières de mercure liquide. Il est enterré profondément sous un monticule pyramidal de 249 pieds de haut et sa tombe se trouve dans une nécropole du district de Lintong à Xi’an. Il est célèbre pour être gardé par l’armée de terre cuite.

Les statues étonnantes ont été trouvées par milliers à l’est de la tombe à l’est, ce qui, selon les historiens, était un symbole pour protéger Qin Shi Huang dans la mort des États de l’Est qu’il a conquis dans la vie.

Les statues étaient toutes recouvertes de peinture brillante, mais maintenant, l’exposition à l’air sec de Xi’an avant que les techniques de conservation appropriées n’aient été inventées signifiait que la majorité des couleurs des soldats s’estompaient après avoir été récupérées.

C’est pourquoi les autorités chinoises ont hésité à laisser le tombeau réel être déterré jusqu’à ce qu’il soit garanti que les artefacts à l’intérieur du tombeau peuvent être préservés avec succès.

Désormais, de nouvelles propositions pourraient voir des détecteurs de particules subatomiques sous la tombe vieille de 2 229 ans pour cartographier la disposition de la structure en trois dimensions.

Qin Shi Huang (259-210 avant notre ère) a conquis et unifié avec succès l’ensemble de la Chine en 221 avant notre ère.

L’empire qu’il a créé et laissé derrière lui a duré environ deux millénaires.

Il entame également la construction de la Grande Muraille de Chine, et crée un réseau routier national et uniformise l’écriture et les unités.

Son lieu de sépulture luxueux a été exhumé en 1974.

Il a été la source d’inspiration pour les films et les jeux vidéo, tels que les franchises The Mummy et Indiana Jones.

Lorsque des rayons cosmiques à haute énergie provenant de l’espace interagissent avec l’atmosphère terrestre, il en résulte une pluie de particules subatomiques, dont certaines sont appelées « muons ».

La technique de balayage, connue sous le nom de tomographie par muons, fonctionne un peu comme une radiographie, avec des détecteurs mesurant la vitesse à laquelle les muons sont absorbés par le matériau qu’ils traversent.

Comme les os absorbent relativement plus de rayons X que la chair pour créer un contraste dans une radiographie, la pierre et le métal bloquent également le passage de plus de muons.

La même approche a été utilisée en 2017 pour révéler la présence d’une chambre précédemment cachée de 98 pieds de long dans la Grande Pyramide de Gizeh.

Le physicien Yuanyuan Liu de l’Université normale de Pékin et ses collègues ont proposé la technique de balayage des muons.

Ils utilisent généralement des rayons cosmiques pour étudier la matière noire au laboratoire souterrain de Chine Jinping.

Il s’agit de l’installation de rayons cosmiques la plus profonde au monde et est enfouie à 3,7 miles sous la province du Sichuan.

L’équipe a déclaré au Times : « En tant que civilisation ancienne avec une longue histoire, la Chine possède un grand nombre de vestiges culturels qui nécessitent des recherches archéologiques.

« Pour la détection non intrusive de la structure interne de certains grands artefacts tels que les tombes impériales, les méthodes géophysiques traditionnelles utilisées en archéologie ont certaines limites.

« L’application de l’imagerie par absorption de muons au domaine archéologique peut être un complément important aux méthodes géophysiques traditionnelles. »

L’équipe a testé sa proposition en utilisant des données archéologiques et historiques existantes sur le mausolée pour construire des modèles du complexe de tombes.

Ils les ont enterrés dans le sol au-dessus de deux détecteurs de muons pour indiquer qu’ils pouvaient imager les chambres dans leurs modèles.

L’équipe a déclaré: « Les résultats d’imagerie préliminaires prouvent la faisabilité de l’imagerie par absorption de muons pour la chambre souterraine du mausolée du premier empereur Qin. »

Ils ont décidé que ce qui est nécessaire pour scanner la tombe réelle, c’est au moins deux détecteurs de muons qui devraient être placés à différents endroits à moins de 100 mètres (328 pieds) de la surface de la tombe.

Leurs études ont été financées par le gouvernement central chinois.