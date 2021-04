Scandale: 45 millions de dollars de fonds gouvernementaux volés auraient été perdus avec un effet de levier 100X

La société de sécurité Blockchain Beosin a fait l’objet d’un scandale majeur après que son directeur du marketing, Gao Ziyang, ait été arrêté et accusé de détournement d’actifs appartenant à l’État. Il aurait utilisé des fonds gouvernementaux pour vendre sans succès la CTB, ce qui aurait entraîné une liquidation massive de plus de 300 millions de renminbi, soit 45 millions de dollars.

Beosin, également connu sous le nom de Lianan Tech, entretenait des relations de travail avec les autorités chinoises et les aidait à enquêter sur des stratagèmes de collecte de fonds frauduleux. Après la saisie des fonds en 2020, Beosin a été chargé de stocker et de vendre les actifs, pour être ensuite restitués au Trésor public. Au lieu de vendre les actifs, le CMO Gao Ziyang aurait ouvert une position courte fin août, dans l’espoir d’augmenter la taille des positions pour un gain personnel. À l’époque, BTC se négociait autour de 12000 $.

Les autorités affirment que les enregistrements obtenus auprès d’OKEx montrent que la position a commencé à utiliser un effet de levier 10x, avant de passer à 100x, et s’est finalement retrouvée en liquidation. Ils ont commencé à se demander où se trouvaient les fonds, avant de finalement se rendre compte que les actifs n’étaient plus dans le portefeuille. En ligne, les gens se sont émerveillés de l’âge de Gao Ziyang, décrit comme étant dans la vingtaine. L’avenir de Beosin, qui était autrefois considérée comme une société de sécurité blockchain crédible en Chine, est maintenant sérieusement mise en doute.

Les revendications Bitcoin de Peter Thiel ignorées

Mercredi, le cofondateur de PayPal et capital-risqueur, Peter Thiel, a averti que le gouvernement chinois pourrait utiliser Bitcoin comme «arme financière» pour saper la stabilité du dollar américain. La réaction a été assez sourde, car seuls 30 commentaires ont répondu à l’histoire sur Sina Finance, un compte de réseau social comptant plus de 23 millions d’abonnés. L’un des principaux commentaires a simplement souligné que “Bitcoin n’a pas été inventé par la Chine”, tandis qu’un autre commentaire a simplement déclaré “Impossible”.

Milliardaire Binance

Jeudi, le fondateur de Binance, Zhao Changpeng, mieux connu sous le nom de CZ, est apparu comme # 1664 sur la liste annuelle des milliardaires de Forbes. Sa valeur nette est maintenant cotée à 1,9 milliard de dollars, une augmentation de 700 millions de dollars par rapport à la dernière liste en 2020.

Nanjing Ribensi racheté par une société américaine

La société américaine Future FinTech a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle avait conclu un accord pour acquérir la société minière chinoise Nanjing Ribensi Electronic Technology Co. Nanjing Ribensi exploite une ferme minière pouvant gérer jusqu’à 30000 machines d’extraction Bitcoin. L’accord valait environ 9,1 millions de dollars et stipule que la société minière doit générer pas moins d’environ 2,3 millions de dollars en 2021.

Accélération des standards de la blockchain

La Commission nationale chinoise de développement et de réforme a appelé à une mise en œuvre accélérée des normes de la blockchain dans un nouveau plan publié le 1er avril. Le plan a été publié conjointement par 28 départements gouvernementaux et comprenait également des technologies telles que le cloud computing, l’IoT et le big data.

Ce tour d’horizon hebdomadaire des nouvelles de la Chine continentale, de Taïwan et de Hong Kong tente de gérer les nouvelles les plus importantes du secteur, y compris les projets influents, les changements dans le paysage réglementaire et les intégrations de la blockchain d’entreprise.