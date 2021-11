Scandale aux Phoenix Suns – AS.com

La bombe de Robert Sarver a explosé. Ou ce qui est le même, peut-être sur le point de faire exploser la fondation (niveau de propriété) de Phoenix Suns, une équipe qui n’avait pas disputé les séries éliminatoires depuis dix ans et qui la saison dernière a atteint les finales NBA. En fait, ils étaient (2-0) à deux victoires du premier ring en Arizona… et puis le sol a disparu sous les pieds d’une équipe qui a perdu quatre matchs de suite, ravagée par la fureur de Giannis Antetokounmpo et des Bucks. Les Suns avaient un grand entraîneur qui était tombé sur ses pieds à Phoenix, Monty Williams. Ils avaient un leader vétéran comme Chris Paul, l’un des meilleurs meneurs de l’histoire. Et ils avaient un bloc exceptionnel de jeunes talents : Devin Booker, DeAndre Ayton, Mikal Bridges, Cam Johnson…

Tout allait bien. J’y allais: d’abord, il n’y avait pas d’accord pour prolonger le contrat de recrue d’Ayton, quelque chose d’inhabituel avec un repêchage n ° 1. Et maintenant, bien pire dans la sphère institutionnelle, cette bombe est tombée qui sûrement va mettre le propriétaire, un Robert Sarver qui a repris l’équipe en 2004 pour 401 millions de dollars, dans une situation intenable. Aujourd’hui, soit dit en passant, les Soleils valent environ 1,7 milliard. Sarver, en 2016, a également acheté Majorque de la Ligue espagnole de football, dans ce cas pour environ 20 millions d’euros.

Cela avait été annoncé il y a quelques jours : quelque chose se préparait. Il y avait du matériel explosif qui impliqué Sarver dans un scandale dans lequel un comportement raciste et misogyne menaçait de le laisser dans une situation intenable. Ce matériel a déjà vu le jour sous la forme d’un article détaillé sur ESPN signé par Baxter Holmes, journaliste d’investigation pour ce média. L’article est très dur. A tel point qu’il n’est pas difficile d’imaginer une fin qui passe par la vente de la franchise. À l’époque, une affaire similaire a mis fin à l’ère Donald Sterling chez les Clippers. En 2014, un commissaire de courte durée, Adam Silver, a supervisé le départ de Sterling et l’arrivée de Steve Ballmer dans l’équipe de Los Angeles.

L’article de Baxter Holmes, qui peut être consulté dans son intégralité sur ce lien, s’appuie sur des entretiens avec plus de 70 personnes qui ont travaillé pour les Sarver Suns au cours de ces 17 années. La toile est claire : un environnement de travail toxique et hostile, marqué par l’usage habituel d’un langage raciste et de comportements inappropriés et ouvertement misogynes. « Le niveau de misogynie et de racisme était incroyable, embarrassant pour un propriétaire d’équipe », confie anonymement un employé. Un autre ajoute: « Il n’y a aucun moyen de dire qu’il a fait un ton raciste ou misogyne qui pourrait me surprendre. » Certains disent même que Sarver a montré des photos de sa femme en bikini pendant qu’il racontait comment ils pratiquaient le sexe oral. Les travailleurs des Suns ont estimé qu’ils appartenaient à Sarver et il l’a affiché.

Sarver, par l’intermédiaire de ses avocats, a nié l’utilisation d’un langage raciste. Il assure qu’il n’a jamais utilisé le mot nègre (nègre) et qu’il ne l’a utilisé qu’une seule fois et pour souligner l’importance pour toute l’équipe de rester ensemble dans l’adversité : « Je me suis excusé immédiatement et je ne l’ai plus utilisé, c’est ne fait pas partie de mon vocabulaire ». « C’est brutal de travailler pour lui », dit une autre source. Les accusations s’accumulent : que le patron ait dit à ses managers qu' »ils étaient très bien payés pour supporter leur merde » et que, finalement, « Si Adam Silver enquêtait sur ce qui se passe dans les Suns, il serait très affecté”.

Sarver n’a pas voulu parler à ESPN, mais pour le moment il a reçu le soutien du directeur général (ancien joueur noir) James Jones : « Rien de ce qui est dit ne décrit le Sarver que je connais et respecte. Ce n’est pas lui ». Également du PDG Jason Rowley : « Tout cela est faux, c’est scandaleux. Cela ne définit pas du tout le Sarver avec lequel j’ai travaillé pendant quinze ans. Ce n’est ni raciste ni sexiste ». Le porte-parole de la NBA, Mike Bass, a déclaré que la Ligue n’avait encore reçu aucune plainte de la part des Suns et la représentante des joueurs, Michele Roberts, ne se mouille pas non plus car elle dit n’avoir aucune information à ce sujet.

Les soupçons sur Sarver (60 ans), selon cet article, se poursuivent jusqu’à l’arrivée de Steve Nash en 2004, un mouvement « malgré Sarver » et après un processus de contacts dans lequel il est dit que le propriétaire a déjà utilisé des un point de vue racial. Ses avocats, encore une fois, mettent le fer à plat sur cette question, mais Baxter parle d’une demi-douzaine de travailleurs qui ont eu des conversations dans lesquelles Sarver était insensible. « C’était comme ‘Whoa, Robert, tu ne peux pas faire ça’ », dit un cadre. Un exemple clair qui apparaît dans l’article fait référence à l’élection de Lindsey Hunter (Afro-américaine) comme entraîneur en 2013 devant Dan Majerle, blanc, légende des Suns et qui était dans l’organisation technique de la franchise depuis cinq ans : « Ces négros ont besoin d’un négro”.

Quand Earl Watson, un autre entraîneur des Suns, a déclaré à Sarver que la « diversité » manquait dans l’organisation, cette réponse « Je n’aime pas la diversité » et que cela rendait plus difficile de se mettre d’accord. « Au niveau de la diversité, ça craint », dit un autre ancien employé d’une équipe qui, avec Sarver, a eu neuf entraîneurs (sept en huit ans) et huit directeurs généraux. « Le dénominateur commun, c’est vous, ce cimetière d’entraîneurs, de managers, de joueurs … vous êtes la constante », lui a dit Watson.

L’article parle d’un Sarver qui parle de manière désobligeante et misogyne de sa propre femme, qui se vantait d’utiliser des préservatifs surdimensionnés et qui aimé interroger les joueurs sur leur vie sexuelle ou le comportement sexuel de leurs partenaires. « Les femmes ont très peu de valeur là-bas, elles sont une possession. On ne se rapproche même pas de ce que les hommes représentent pour lui », confie un ancien employé. Deux travailleurs conviennent que Sarver a relevé une directrice de sa responsabilité d’organiser le All Star 2009 parce qu’elle était enceinte. Je demande à un autre pourquoi « les femmes pleurent tellement » quand il a été ému par une vidéo hommage à Jerry Colangelo, le cadre très apprécié de la franchise Arizona. D’autres femmes qui travaillaient pour lui disent qu’il leur a demandé si elles étaient les siennes ou si elles lui appartenaient: « Il vous a fait sentir que vous étiez sa propriété. »

Au cours de la saison 2009-10, l’attaquant Taylor Griffin, le frère de Blake Griffin, lui a demandé au gymnase s’il « se rasait aussi les couilles » lorsqu’il a vu qu’il n’avait pas de poils sur les jambes. « Ensuite, cela a semblé être une blague, puis j’ai compris que c’était complètement inapproprié venant du propriétaire de l’organisation », explique Griffin lui-même. En voyage à LA pour un match Sarver a dit à ses joueurs qu’il enverrait les filles dans leurs chambres si elles se couchaient tôt., soucieux du goût des sportifs à profiter de la fameuse nuit de LA Quelque chose que certains ont reçu en riant mais qui a blessé les femmes de l’organisation qui étaient présentes.

Lorsqu’il a appris que LaMarcus Aldridge préférait aller chez les Spurs parce qu’il avait des enfants au Texas, Sarver a affirmé qu’ils avaient besoin de strip-teaseuses de Phoenix pour tomber enceinte de joueurs, alors ils voulaient y vivre. « Il dit des choses très étranges, il aime le faire. Aime menacer, créer des tensions et un climat d’étrangeté, il aime que tout le monde se sente aux commandes, aux commandes« Conclut l’une des voix que Holmes cite. Une autre femme s’exprime également clairement : « En tant que femme dans le monde du sport, vous supposez que tôt ou tard nous subirons des comportements humiliants. Le pire, c’est la violence verbale, qui te fait sentir que tu n’es même pas un être humain ».

Un autre assure que, dans l’environnement toxique que Sarver a encouragé, un cadre ivre a demandé avec combien d’hommes dans son service il avait eu des relations sexuelles et a demandé des détails sur leur pénis: « C’était terrible, je n’avais couché avec personne de l’équipe, c’était très étrange. Et ça y était vu comme quelque chose de normal ». «Ça te détruit, je suis dur et ils m’ont brisé. Ça a ruiné ma vie, j’ai pensé au suicide », avoue un autre ancien employé des Suns. Une femme qui fait désormais partie de la franchise raconte qu’elle est en thérapie pour des problèmes d’anxiété et de manque de sommeil : « Quand j’allais chez le psychologue, je fondais en larmes. Et cela arrive à beaucoup d’entre nous ici. C’est très triste ».

De l’autre côté, celui de ceux qui sont passés par la franchise et n’ont pas vu de situations désagréables, il y a aussi Steve Kerr, entraîneur des Golden State Warriors et qui a fait partie des Suns entre 2004 et 2010, d’abord comme conseiller puis ensuite. en tant que directeur général : « Je n’ai jamais rien vu suggérer que j’étais raciste ou misogyne, je suis surpris par ces accusations car elles ne correspondent pas à la personne que j’ai traitée”. La prochaine chose, comme Adrian Wojnarowski l’a déjà annoncé sur ESPN, sera une enquête officielle de la NBA.