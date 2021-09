Scandale Bishop Sycamore: Chronologie complète de l’arnaque qui a trompé ESPN

Un jeu vitrine au lycée a déclenché un scandale sportif au lycée dans l’une des histoires les plus remarquables de l’année. L’«école», Bishop Sycamore, a été examinée après une défaite de 58-0 sur ESPN qui a laissé les annonceurs consternés et les fans perplexes quant à comment et pourquoi une équipe aussi mauvaise a été autorisée à concourir à la télévision nationale.

À la suite de ces questions assez anodines, nous avons été conduits sur un chemin remarquable qui continue de devenir de plus en plus bizarre chaque jour qui passe. Si vous avez du mal à comprendre toute cette débâcle, décomposons-la.

Automne, 2018

2019

« YouthBuild Centurions » est fondé à Columbus, Ohio – une nouvelle image de marque de la Christians of Faith Academy. C’était une autre école à charte en ligne avec une équipe de football qui lui servait de visage public. L’école sera plus tard rebaptisée, cette fois sous le nom de « Bishop Sycamore ». Un article de 2020 de The Independent note que Bishop Sycamore est allé 5-6 lors de sa première saison contre un calendrier qui ne comporte qu’une seule école de l’Ohio, ajoutant que l’école n’était pas membre de l’Ohio State Athletic Association et a été un “paratonnerre ” pour la controverse dans la communauté locale.

23 septembre 2019

4 septembre 2020

Bishop Sycamore joue son premier match de football enregistré sur Max Preps, perdant 35-0 contre un adversaire hors conférence. Avant le match, le directeur sportif Dave Brown parle à The Independent de son approche pour construire l’équipe, qui note curieusement qu’il ne veut pas que les joueurs ou les entraîneurs recherchent des informations sur l’équipe en ligne. “J’essaie d’encourager nos athlètes et notre personnel d’entraîneurs à rester en dehors d’Internet”, a déclaré Brown, un concept curieux étant donné que Bishop Sycamore est une école en ligne.

16 octobre 2020

Bishop Sycamore joue à l’IMG Academy pour la première fois lors de la finale de la saison. Bishop Sycamore perd 56-6, terminant la saison 2020 0-6, leur match le plus proche étant une défaite 37-14. Bishop Sycamore et IMG Academy se rencontreront dans moins d’un an sur ESPN.

avril 2021

Bishop Sycamore lance sa machine de battage publicitaire en ligne via un site Web qui a depuis été fermé, montrant qu’il est “fermé pour maintenance”. Dans ce document, rien n’est mentionné d’objectifs éducatifs ou de soutien aux étudiants. Au lieu de cela, la seule information disponible est une série d’articles de blog détaillant les prochains entraînements privés pour les équipes universitaires et comment l’école recommande aux joueurs de créer des clips de surbrillance pour être remarqués.

19 août 2021

L’évêque Sycamore ouvre sa saison 2021 avec une défaite de 38-0 contre l’archevêque Hoban.

27 août 2021

29 août 2021

Bishop Sycamore joue à IMG Academy sur ESPN. L’école est clairement dépassée et incapable de suivre. Pendant le match, l’équipe d’annonceurs exprime son dégoût face à la situation, insinuant que le réseau avait promis que l’école avait de nombreux joueurs de football avec des athlètes D1, mais clairement en fonction du jeu, ils n’en ont pas. De plus, il y a des questions sur la sécurité des joueurs sur le terrain contre les IMG plus grands, plus forts et plus qualifiés. Les gens commencent à creuser dans l’histoire de l’évêque Sycamore, apprenant non seulement qu’il n’y a jamais eu d’évêque Sycamore en tant que personne, mais presque rien n’est connu sur l’école. Ben Koo de Awful Announcing mène la charge enquêtant sur l’école, étant le premier à souligner qu’ils ont joué deux matchs en trois jours. Koo a également interrogé ESPN sur la façon dont l’école avait été diffusée à la télévision, apprenant qu’ils faisaient confiance à Paragon Marketing Group, une société tierce pour faire le match.

30 août 2021

Au fur et à mesure que les gens commencent à creuser davantage dans Bishop Sycamore, plus l’école devient suspecte. Il a deux adresses répertoriées. L’une semble être une maison dans un quartier résidentiel, l’autre est la bibliothèque de l’Université Franklin à Columbus.

C’est l’adresse indiquée de Bishop Sycamore, l’école Duncanville joue le 9/10. Il semble que ce soit un duplex. L’autre adresse indiquée sur leurs comptes MaxPreps répertorie le bâtiment de la bibliothèque de l’Université Franklin comme adresse. pic.twitter.com/6Zl0KDRbrO – Texas Football Life (@TXFBLife) 30 août 2021

31 août 2021