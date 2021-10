Scandale d’agression sexuelle, sombre rappel de la culture du hockey

Note de l’éditeur : Cette histoire contient des mentions d’agression sexuelle. Veuillez procéder avec prudence.

Rien dans les révélations rendues publiques par l’organisation des Blackhawks de Chicago mardi ne devrait être un choc pour quiconque suit la LNH. Répugnant? Oui. Effroyable? Absolument. Honteux et pathétique ? Cent pour cent. Choquant? Non, pas si vous prêtez attention au hockey depuis un certain temps.

Mardi, les Blackhawks ont partagé les conclusions de l’enquête indépendante du cabinet d’avocats Jenner & Block sur les allégations d’agression sexuelle portées contre l’ancien entraîneur vidéo Brad Aldrich lors de la course de l’équipe à la Coupe Stanley en 2010. Deux poursuites ont été déposées contre Aldrich qui alléguait qu’il avait agressé sexuellement un ancien joueur en mai 2010, a reçu une lettre de référence positive de l’organisation lors de son départ, puis a agressé sexuellement un joueur du secondaire en 2013.

En raison de ce rapport, le directeur général de Chicago, Stan Bowman, a quitté son poste et a quitté son poste de directeur général de l’équipe olympique américaine de hockey sur glace 2022. D’autres membres de l’organisation restants de 2010 – dont Al MacIsaac, vice-président principal des opérations hockey – ont également quitté l’équipe. La LNH inflige également une amende de 2 millions de dollars à l’organisation des Blackhawks « pour les procédures internes inadéquates de l’organisation et sa réponse insuffisante et inopportune » sur la question.

Cela a été, sans aucun doute, le plus grand scandale que la LNH ait connu dans son histoire moderne. Et nous en avons vu beaucoup ces dernières années, des allégations d’abus verbaux de Mike Babcock contre d’anciens joueurs à Bill Peters qui aurait utilisé des insultes raciales contre Akim Aliu. La culture du hockey a toujours été pourrie jusqu’à la racine, et cet incident est un autre rappel que cette souffrance et cette haine sont les fondements de notre sport préféré.

Et c’est chiant ! C’est vraiment, vraiment. Pas seulement du point de vue des amateurs de hockey, mais, d’abord et avant tout, pour les innombrables victimes de la culture du hockey qui ont vu leur vie irrévocablement changée par le cloaque toxique qui englobe tous les aspects de ce sport. L’institution du hockey a laissé tomber ces gens et continue de le faire chaque jour qui passe.

Ceci est un sport – un jeu !! – après tout. Nous regardons les gens mettre des couteaux sur leurs pieds et patiner sur une surface glissante pour notre plaisir. Comme beaucoup d’entre vous qui lisez ceci, j’adore le hockey ! Mais, il ne nous aime pas en retour – et ne l’a jamais fait.

Des gens bien plus intelligents que moi qui ont écrit et parlé de ce que nous, les fans de hockey et ceux d’entre nous dans les médias, pouvons faire pour supplanter cette culture de la toxicité. Tenir les responsables responsables, dénoncer les injustices et faire pression pour une plus grande surveillance des responsables ne sont que le début de la manière dont nous pouvons commencer à apporter des changements.

Et ce scandale des Blackhawks n’est pas terminé de loin non plus. Plus précisément en raison de l’enquête désignant l’ancien entraîneur-chef de Chicago – et l’actuel entraîneur-chef des Panthers de la Floride – Joel Quenneville et l’ancien directeur général adjoint – et l’actuel directeur général des Jets de Winnipeg – Kevin Cheveldayoff comme deux personnes au courant de l’incident.

Le rapport Jenner & Block indique que la réunion impliquant John McDonagh, Al MacIsaac, Stan Bowman, Jay Blunk, Kevin Cheveldayoff, Joel Quenneville et Jim Gary a eu lieu le 23 mai 2010 – moins d’une heure après la victoire des #Blackhawks pour se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley. . – Chris Johnston (@reporterchris) 26 octobre 2021

Plus tôt cet été, Quenneville et Cheveldayoff ont déclaré publiquement qu’ils n’avaient aucune connaissance des allégations contre Aldrich. Le rapport publié mardi, cependant, les nomme tous les deux présents à une réunion discutant des allégations dans l’heure de la progression des Blackhawks vers la finale de la Coupe Stanley 2010.

Le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déclaré qu’il rencontrera Quenneville et Cheveldayoff en temps voulu pour discuter de leurs rôles dans les événements, mais les deux devraient être renvoyés de leurs équipes respectives. L’ensemble du front office des Blackhawks était au courant des allégations contre Aldrich, mais n’a rien dit pour ne pas perturber la chimie de l’équipe avant la première victoire de l’équipe à la Coupe Stanley en 49 ans.

Pendant 3 semaines après que ce groupe a été informé des allégations, aucune mesure n’a été prise. Pendant cette période, Aldrich a voyagé et travaillé avec l’équipe. Il a célébré avec l’équipe, en présence de John Doe. Il a eu sa propre journée avec la Coupe. Il a une bague. Ensuite, il a eu la possibilité de démissionner. https://t.co/fxPH8wvAzn – Katie Strang (@KatieJStrang) 26 octobre 2021

Tout ce scandale est honteux et embarrassant sous tous les angles. Rester silencieux pour protéger la chimie de l’équipe alors qu’un jeune joueur souffrait est inexcusable et constitue une négligence horrible d’un devoir de diligence.

Il n’y a pas de punition assez sévère pour que l’organisation des Blackhawks compense le traumatisme subi par ces victimes. Bien que les Blackhawks aient nettoyé la maison et que la LNH ait infligé une amende à l’équipe – 1 million de dollars de moins que la ligue a infligé une amende aux Devils du New Jersey pour contournement lors de la signature d’Ilya Kovalchuk, soit dit en passant – rien ne pourra réparer ce qui a été perdu.

Il est difficile de dire que justice a été rendue ici dans une affaire de 12 ans où les punitions et les conséquences ne sont survenues qu’après la fin des célébrations de la Coupe Stanley et que les confettis se sont presque dissipés sur la dynastie des Blackhawks. Et c’est, malheureusement, la culture du hockey à son meilleur.