Scandale de Windrush : une victime sur 20 a été indemnisée 4 ans plus tard

Le ministère de l’Intérieur devrait être déchargé de la responsabilité du programme, selon les députés (Photo: . / PA)

Le ministère de l’Intérieur de Priti Patel, sous le feu des critiques, n’a pas payé de dommages et intérêts à environ 19 personnes sur 20 éligibles à une indemnisation de Windrush, a révélé un rapport accablant des députés.

Ils ont demandé que le ministère soit dépossédé du contrôle du programme sur une «litanie de défauts» – le qualifiant d’«acte d’accusation» du ministère de l’Intérieur sous la direction de Mme Patel.

Quatre ans après l’apparition du scandale, son traitement « vraiment honteux » des réclamations a « répété les mêmes erreurs » qui ont conduit aux problèmes en premier lieu, a déclaré le groupe multipartite.

Le verdict préjudiciable fait suite à quelques jours difficiles pour Mme Patel, qui aurait été qualifiée de » crétin » avec des idées » erratiques et farfelues » par son propre personnel ce week-end, puis accusée d’avoir rompu ses promesses lors de la traversée de la Manche.

Le rapport indique qu’à la fin septembre, seulement 20 % des 15 000 demandeurs éligibles estimés avaient présenté une demande et seulement 6 % avaient reçu un paiement.

Il a ajouté que les victimes sont confrontées à des « demandes déraisonnables de preuves » et ont été « laissées dans les limbes ».

Quelque 23 personnes sont décédées sans jamais recevoir d’indemnisation, ont déclaré les députés, demandant instamment que la responsabilité du programme soit transférée à une organisation indépendante pour rétablir la confiance.

Le ministère de l’Intérieur a fait face à des années de critiques pour sa gestion du scandale (Photo: .)

La présidente de la commission des affaires intérieures des Communes, Yvette Cooper, du parti travailliste, a déclaré: » Cela fait quatre ans que le scandale de Windrush est apparu et il est vraiment choquant de voir à quel point peu de personnes ont reçu une compensation pour les difficultés qu’elles ont endurées aux mains du ministère de l’Intérieur.

«Il est particulièrement désolant que 23 personnes soient décédées sans recevoir aucune compensation.

« Une action urgente est nécessaire pour obtenir une compensation pour ceux qui ont été si gravement lésés. »

Elle a déclaré qu’il était » stupéfiant, compte tenu des échecs du scandale Windrush, que le ministère de l’Intérieur ait permis à certains des mêmes problèmes d’affecter également le régime d’indemnisation de Windrush « .

Le programme a été mis en place après que les membres de la génération Windrush se sont vu refuser le statut d’immigration légale en raison des politiques du ministère de l’Intérieur.

Le département de Priti Patel a été accusé d’une « litanie de défauts » (Photo: .)

Le comité de Mme Cooper a ajouté: «Le traitement de la génération Windrush par les gouvernements successifs et le ministère de l’Intérieur était vraiment honteux.

« Aucun montant d’indemnisation ne pourra jamais rembourser la peur, l’humiliation et le mal qui ont été causés à la fois aux individus et aux communautés affectées. »

Les députés ont suggéré que le processus de demande était » intimidant « , les demandeurs faisant face à des » demandes de preuves déraisonnables » et étant » laissés dans les limbes au milieu de retards excessifs « .

« Trop souvent, l’injustice a été aggravée plutôt que compensée », ont déclaré les députés.

Le comité a salué les changements introduits en décembre 2020 pour améliorer le système, mais a déclaré que les réformes n’étaient pas allées assez loin.

Le ministère de l’Intérieur a affirmé que le dépouiller de sa responsabilité risquait de retarder les paiements – bien que la grande majorité des personnes éligibles n’aient pas été payées par eux des années après le scandale.

Une porte-parole a déclaré: « Le ministre de l’Intérieur et le département restent fidèles à notre engagement à garantir que les membres de la génération Windrush reçoivent chaque centime d’indemnisation auquel ils ont droit.

» Le ministre de l’Intérieur a remanié le programme en décembre pour garantir que plus d’argent soit versé plus rapidement – ​​depuis lors, le montant de l’indemnisation versée est passé de moins de 3 millions de livres sterling à plus de 31,6 millions de livres sterling, avec 5,6 millions de livres sterling supplémentaires ayant été offerts. Il n’y a pas de plafond sur le montant de l’indemnisation que nous verserons.

«Nous sommes ravis que ce rapport salue les modifications apportées au programme en décembre et nous continuons d’apporter des améliorations, telles que la simplification du processus de candidature, l’embauche de davantage d’assistants sociaux et la suppression de la date de fin.

« Nous sommes fermement convaincus que déplacer le fonctionnement du programme hors du ministère de l’Intérieur risquerait de retarder considérablement les paiements vitaux aux personnes concernées. »

