Scandale des abus sexuels des Blackhawks : Kevin Cheveldayoff non puni

La LNH continue de gâcher le traitement de son scandale d’abus sexuels de manière nouvelle et étonnante.

C’est tragique que je doive souligner, là-haut dans le premier paragraphe, qu’il ne s’agit pas d’une sorte d’anomalie ; des sportifs influents ont pris l’habitude de dissimuler ce genre d’abus. Ce n’est pas une valeur aberrante. C’est juste au tour de la LNH.

Pourtant, les dirigeants supposés de diverses ligues et conférences montrent à plusieurs reprises qu’ils n’ont rien appris du tout sur la façon de gérer les retombées – ce qui garantit qu’ils ne sont pas prêts à apporter les changements nécessaires pour empêcher ces choses à l’avenir.

Si vous ne connaissez pas encore bien l’histoire de l’ancien joueur des Blackhawks Kyle Beach – qui a été agressé sexuellement par un membre du personnel en 2010, l’a signalé et a été ignoré – lisez la chronologie de la situation de Mary Clarke.

Alors que deux des leaders de cette époque des Blackhawks ont été contraints de démissionner (Stan Bowman comme directeur général à Chicago, Joel Quenneville comme entraîneur-chef en Floride, où il était depuis 2019), la LNH a annoncé vendredi qu’elle ne disciplinerait pas Kevin Cheveldayoff, maintenant directeur général à Winnipeg.

Gary Bettman : « Kevin Cheveldayoff n’était pas membre de l’équipe de direction des Blackhawks en 2010, et je ne peux donc pas lui attribuer la responsabilité des actions ou des inactions du club. » https://t.co/hkr0TlNBVD – Rick Westhead (@rwesthead) 29 octobre 2021

Ça n’a aucun sens. Vous pouvez, et devriez certainement, tenir quelqu’un pour responsable de ne pas avoir informé les autorités compétentes des allégations d’agression sexuelle. C’est ce qui s’est passé avec Cheveldayoff. Par USA AUJOURD’HUI :

Selon les conclusions d’une enquête indépendante commandée par l’équipe par Jenner & Block mardi, Cheveldayoff, alors directeur général adjoint de Chicago, faisait partie d’une réunion avec les chefs d’équipe qui n’ont pas agi lorsqu’un joueur, « John Doe », a allégué une ancienne vidéo l’entraîneur Brad Aldrich l’a agressé sexuellement en 2010. La réunion du 23 mai comprenait également l’ancien directeur général Stan Bowman, l’ancien entraîneur Joel Quenneville et le président de l’équipe John McDonough, qui n’ont signalé l’incident présumé aux ressources humaines que le 14 juin, quelques jours après la victoire des Blackhawks. la coupe Stanley. Les ressources humaines ont permis à Aldrich de démissionner le 16 juin au lieu de faire face à une enquête.

Quel terrible message le commissaire de la LNH, Gary Bettman, envoie. Cela ne fait que renforcer l’idée que ce genre de choses devrait être laissé aux managers « seniors », quand on a vu, à maintes reprises, que ce sont précisément les personnes les plus susceptibles de dissimuler.

Et, aussi, la LNH devrait simplement… s’attendre à ce que tous ses employés en position de pouvoir fassent ce qu’il faut. Ce n’est pas si difficile.

Bien sûr, Cheveldayoff a trébuché sur lui-même dans une déclaration :

Déclaration du directeur général des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff : pic.twitter.com/lgiS5jbH5s – Jets de Winnipeg (@NHLJets) 29 octobre 2021

Les mots « Je suis désolé » n’apparaissent pas ici. Les mots « j’avais tort » n’apparaissent pas ici. Les mots « J’ai fait une erreur et je le regretterai pour toujours » n’apparaissent pas ici.

Ce qui est ici, cependant, est une tentative de détourner de son propre rôle dans la douleur de Kyle Beach en appelant Beach «incroyablement courageux».

Cette réaction est plus d’une décennie trop tard, Kev. Pourquoi n’avez-vous pas été assez courageux pour le croire à l’époque, et avez-vous fait quoi que ce soit, pour changer la façon dont vous voyez les choses maintenant ?

Personne n’a bien géré cela. Mon collègue Charles Curtis a souligné à quel point le capitaine des Blackhawks Jonathan Toews avait l’air ridicule lorsqu’il a exprimé son chagrin pour Bowman plutôt que de se concentrer sur Beach et sur une culture du hockey plus large qui lui a fait défaut. Et Andy Nesbitt a montré à quel point Gary Bettman était marmonné et veule.

Quenneville a au moins dit qu’il voulait apprendre et s’améliorer, mais seulement après s’être éloigné de Beach en le qualifiant de « ce jeune homme ».

Déclaration de Joël Quenneville : pic.twitter.com/4FB4CZ2gyw – Chris Johnston (@reporterchris) 29 octobre 2021

Beach a 31 ans maintenant. En 2010, il était une perspective montante. Il avait été le 11e choix au total au repêchage de 2008 et venait de marquer 86 points en jouant un style robuste (186 minutes de pénalité) lors de sa dernière saison de hockey junior. Quenneville ne le connaissait peut-être pas bien, mais Beach n’était certainement pas qu’un « jeune homme ».

Une grande partie du blâme pour l’échec des Blackhawks ici a été attribuée de manière amorphe à la «culture du hockey». Cependant, il est important pour ceux qui pratiquent le sport d’explorer ce qui s’est réellement passé. Les condamnations générales peuvent sonner juste, mais elles n’ouvrent que peu de chemin vers la réconciliation.

Il y avait ici des problèmes spécifiques qui doivent être explorés. Toews avait été nommé capitaine, un poste avec un réel pouvoir dans la LNH, avant qu’il ne puisse légalement boire de l’alcool. Ce n’est peut-être pas la meilleure idée d’avoir quelqu’un d’aussi jeune pour représenter les joueurs auprès du staff technique.

Un joueur plus mature aurait peut-être également donné un ton différent dans les vestiaires :

Sur une photo de la Coupe Stanley 2010 dans le vestiaire de Jonathan Toews et Patrick Kane, vous pouvez clairement voir les mots « Pronger est gay » derrière eux. Sûr de dire que cette langue a été normalisée. (Aussi aurait probablement dû examiner cela.) https://t.co/sgXoAemJ6U pic.twitter.com/Q01gE8vcFJ – kevin (@kevinyoung90) 28 octobre 2021

Est-ce la raison pour laquelle les habitants de Chicago ne prenaient pas Beach au sérieux ? Ne croyaient-ils pas qu’un attaquant de 6 pieds 3 pouces et 200 livres pourrait être agressé sexuellement par un entraîneur vidéo? N’y avait-il aucune compréhension de la dynamique du pouvoir ? Ou simplement un mépris insensible pour tout problème qui n’a pas directement affecté la course à la coupe Stanley ?

L’ailier des Bruins Taylor Hall était l’un des nombreux joueurs qui ont livré un meilleur message à la suite de cette histoire qui a secoué la LNH :

Taylor Hall sur la situation des Blackhawks : Le hockey est « un vieux club de garçons » et doit changer. pic.twitter.com/IiUBfKbi7l – Matt Porter (@mattyports) 29 octobre 2021

Ça donne de l’espoir, non ? Qu’un joueur peut le voir de cette façon. Mais comment ne pas désespérer aussi, sachant qu’un des vieux vient de patiner, clair et libre ? Il est toujours là à prendre des décisions qui ont un impact sur la vie de chaque personne dans une organisation entière, et quand vient le temps pour lui d’avouer, de dire qu’il est désolé, d’admettre ce qu’il a fait de mal et de dire comment il va changer, il a plutôt offre simplement « de l’empathie » à l’homme dont il a contribué à ruiner la vie.

Comment sommes-nous censés gérer cela?

