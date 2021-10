Scandale des agressions sexuelles des Blackhawks : John Tortorella fustige Chicago

Nous avons vu des exemples de personnes au sein de la LNH qui ne comprennent pas leurs réactions au scandale des agressions sexuelles des Blackhawks de Chicago, un rappel que la culture du hockey est toujours un problème qui doit être résolu.

Mais l’ancien entraîneur-chef des Rangers, du Lightning, des Canucks et des Blue Jackets John Tortorella – connu pour avoir laissé voler des jurons et pour ses conférences de presse enflammées – a dit exactement ce que tant de gens ont dit après qu’un rapport a révélé que des membres du personnel d’entraîneurs et du front office n’avaient pas signalé d’agression sexuelle. allégations impliquant l’entraîneur vidéo Brad Aldrich et deux joueurs de l’équipe.

« Ce n’était pas une décision d’un seul homme », a-t-il déclaré. «C’est plusieurs personnes. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi un gars ne pouvait pas simplement se lever et dire: ‘Tu sais quoi? Non. C’est faux.

« Il s’agit d’une agression sexuelle, qui jette une ombre sur le jeu de hockey », a-t-il ajouté. «C’est ce qui est fou pour moi, qu’un seul homme ne puisse pas se lever et dire:« Vous savez quoi? Certainement pas. Nous devons régler cela tout de suite. »

John Tortorella était sur The Point d’ESPN pour discuter de ce qui s’est passé à Chicago. Voici une partie de ce qu’il avait à dire. pic.twitter.com/PUBYh1zweN – Adam Herman (@AdamZHerman) 28 octobre 2021

Torts sur ESPN dit à propos des décideurs des Blackhawks: « S’il s’agissait de votre enfant de 20 ans, votre décision aurait-elle été différente? » – Mark Scheig (@markscheig) 28 octobre 2021

Scandale des agressions sexuelles des Blackhawks de Chicago : une chronologie avec tout ce que vous devez savoir