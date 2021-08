Scandale en FEB à cause d’un témoignage de Marta Xargay

in

Scandale dans le Fédération espagnole de basket-ball. L’ancienne joueuse de l’équipe nationale féminine, Marta Xargay, a récemment fait un témoignage dans lequel il pointe les mauvais traitements infligés par le désormais ancien entraîneur Lucas Mondelo (licencié après l’échec des JO de Tokyo 2021).

Apparemment, Xargay a révélé qu’il souffrait de boulimie à cause des propos tenus par Mondelo : « J’ai eu des problèmes de nourriture à cause de cette personne. Il y a des limites qu’il ne faut pas franchir, et je ne pouvais pas continuer à endurer des choses inacceptables. Le temps est venu dans lequel j’ai dû mettre la personne avant l’athlète “.

“Tout a commencé en Russie, lors de la saison 2018/19 lorsqu’il jouait pour le Dynamo Kursk (à l’époque, Lucas Mondelo combinait l’équipe nationale avec son poste au club russe)”, poursuit Xargay. “Nous étions pesés chaque semaine et il était au courant de tout. Il y a eu plusieurs situations dans lesquelles il m’a approché et m’a dit que je n’avais pas de dessert parce que j’étais gros. A cette époque, je pesais 67 kilos, et je mesure 1,82 mètre “.

“J’étais bien physiquement, mais ces traitements ont généré de nombreuses insécurités et une instabilité physique et mentale”, explique Marta Xargay.

La décision ignoble de la FEB

Bien que le témoignage soit plus long, et puisse être vu en intégralité dans El País, le scandale survient lorsque la FEB décide de cacher les propos de Xargay jusqu’aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021, dans le but de ne pas déstabiliser l’équipe féminine, du Lucas Mondelo était encore responsable, cachant ses mauvais traitements envers les joueurs.