Scandale EXATLON USA: un ancien athlète aurait-il déjà intenté une action en justice?

La cinquième saison d’Exatlon United States est une fois de plus mêlée à la polémique. Cette fois, la situation tourne autour d’un éventuel procès pour harcèlement éventuel, de la part d’un ancien athlète de la compétition qui aurait décidé d’intenter une action en justice contre la production de l’émission télévisée pour éventuel comportement inapproprié.

Comme nous l’avons publié le 22 avril, InfoBae, un média argentin, a partagé la nouvelle d’un ancien athlète d’Exatlon United States, qui aurait été sur le point de poursuivre la production d’Exatlon United States pour harcèlement présumé. Une nouvelle qui fait depuis des semaines l’objet de discussions entre le présentateur argentin Javier Ceriani et sa partenaire, Elisa Beristain, sur leur émission YouTube Chisme No Like. Là, ils auraient assuré que la plaignante est Olimpia Villalobos, une ancienne participante du Team Famosos, à Exatlon aux États-Unis, qui aurait apparemment gardé le silence en raison du contrat de confidentialité stricte qu’elle a dû signer lorsqu’elle a décidé de participer au concours. programme.

À l’époque, Javier Ceriani a assuré que le procès était déjà en cours d’élaboration à New York, il a indiqué à ce sujet: «Dans ce cas de l’athlète Olimpia Villalobos. On sait déjà qui l’a dérangée, c’est malheureusement quelqu’un de l’équipe Cisco Suárez de Telemundo, c’est grave car l’avocat porte déjà le procès ».

La demande a-t-elle déjà été efficace?

Mais c’est le 18 avril, lorsque Javier Ceriani, qui a suivi cette affaire, a partagé qu’un document juridique formel avait déjà été présenté à New York. Dans la vidéo, Ceriani visiblement agité, a attiré l’attention de Telemundo et de NBC, assurant que l’ancien présentateur d’Erasmo Provenza lui-même les aurait informés de la situation il y a des années, indiquant qu’il n’y aurait aucune excuse pour éviter ce qui s’est réellement passé dans un manière énergique.

“El Me Too Latino” a déclaré Javier Ceriani (en référence au mouvement des femmes réclamant le harcèlement sexuel dans le monde du divertissement américain), mais cette fois, selon le présentateur, sur Telemundo. Selon Ceriani, qui nomme plusieurs dirigeants de la chaîne de télévision espagnole, ce serait un membre de l’équipe qui se trouve en République dominicaine, où Exatlon United States est filmé, qui aurait commis le harcèlement incessant contre Olimpia Villalobos.

Mais le harcèlement, a indiqué Javier Ceriani, ne se limitait pas au verbal, mais aussi au physique. “Ils ont joué les sourds, mais maintenant le temps est écoulé, la lettre est arrivée aux bureaux de Telemundo à New York et Miami”, a-t-il dit. Dans cette vidéo, vous pouvez voir tous les détails des révélations controversées du présentateur argentin.

“Telemundo a été signifié, Comcast et NBC ont reçu une lettre concernant un procès imminent pour harcèlement sexuel contre un athlète”, a déclaré Ceriani dans son émission diffusée sur YouTube.

Ceriani indique avec insistance que le pire dans tout cela serait que tous les dirigeants de la chaîne étaient au courant de cette situation depuis des années. Eh bien, ils auraient été avertis par le présentateur de l’époque Erasmo Provenza et pour cette raison, il a été expulsé de la direction du programme de télévision.

La vérité est que selon ces informations, la lettre serait déjà entre les mains de Telemundo, il faut donc maintenant attendre le développement de cette nouvelle polémique qui entoure Exatlon United States.

Dans NowMismo, nous avons déjà contacté Telemundo à propos de cette situation, et lorsque nous aurons une déclaration officielle à ce sujet, nous la partagerons.

