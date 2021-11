Scandale Owen Paterson: le député conservateur surnommé « racaille corrompue » alors qu’une maison a été vandalisée après une ligne de sleaze | Royaume-Uni | Nouvelles

Les fenêtres du bureau du député David Jones, 69 ans, ont été la cible de vandales après que le politicien conservateur a soutenu Owen Paterson, 65 ans, lors d’un vote qui devait le sauver d’une suspension pour un scandale de lobbying.

M. Paterson, ancien député du North Shropshire, a été reconnu le mois dernier pour avoir commis une violation « flagrante » des règles de lobbying au nom de Randox et Lynn’s Country Foods – deux sociétés pour lesquelles il agissait en tant que consultant, payé plus de 100 000 £ par an — par le comité des normes multipartite.

À la suite d’un rapport sur son comportement de la commissaire aux normes Kathryn Stone, le comité a conclu que M. Paterson avait abusé de sa position de député pour bénéficier des deux cabinets qu’il avait consultés.

Elle a recommandé qu’il soit suspendu du Parlement pour 30 jours de séance.

Mais Boris Johnson a ordonné aux députés de voter pour un amendement visant à mettre un terme au cas de M. Paterson et à une révision de l’ensemble du système disciplinaire.

Une majorité de députés conservateurs – 250 voix contre 232 – a soutenu l’amendement.

M. Jones faisait partie de ceux qui ont voté en faveur de l’annulation de la suspension de Paterson et de la révision du système de normes.

Le résultat a suscité de vives critiques tant de la part du public que des partis d’opposition, qui ont qualifié la revue de « corrompue » – une description qui est restée fidèle à l’affaire.

M. Johnson, qui était « très triste » à propos de la démission de M. Paterson, l’a qualifié de « voix pour la liberté », l’a applaudi pour avoir promu « les marchés libres, le libre-échange et les sociétés libres », et l’a reconnu comme « un premier et puissant champion du Brexit « .

L’attaque contre le bureau de M. Jones fait suite à un débat d’urgence sur les normes et la sottise des députés qui a ouvert la perspective d’une interdiction qui pourrait empêcher les ministres d’occuper des postes de conseil comme celui d’Owen Paterson.

La réglementation renforcée, qui doit être décidée dans quelques semaines, pourrait avoir un impact sur plus de 30 députés qui complètent leurs salaires de 82 000 £ avec du travail en dehors du parlement.

M. Jones, de Rhos on Sea, représente Clwyd West depuis 2005.

L’attaque de graffitis devant son bureau sur Princes Drive, à Colwyn Bay, a également endommagé Cruse Bereavement, une organisation caritative de conseil en deuil située à côté.

La police du nord du Pays de Galles a déclaré dans un communiqué: « Nous avons été contactés à 15 h 17 le dimanche 7 novembre pour signaler des dommages criminels à un bureau de Princes Drive, Colwyn Bay.

« Des agents se sont rendus sur les lieux et nos enquêtes sur cet incident sont en cours. »

M. Jones a été contacté pour commentaires.