« Scandaleux » Romelu Lukaku a fait de la saga Tottenham de Harry Kane un « petit changement » alors que la légende d’Arsenal remet en question l’avenir de l’attaquant de Chelsea

Romelu Lukaku a été ‘oodieux’ et ‘irrespectueux’ à Chelsea avec sa situation difficile La saga des transferts de Harry Kane à Tottenha ressemble à ‘petite monnaie’.

L’interview de l’attaquant belge, où il a fait des commentaires sur sa situation à Stamford Bridge sous Thomas Tuchel, a causé de nombreux problèmes aux Bleus.

Les commentaires de Lukaku, qui ont été faits plus tôt en décembre 2021, suggèrent fermement qu’il aimerait quitter Chelsea

Lukaku a été abandonné pour son match nul 1-1 avec Liverpool et son avenir devrait devenir beaucoup plus clair après une rencontre avec la hiérarchie du club.

Ce n’est pas le premier incident très médiatisé impliquant un meilleur attaquant cette saison avec Kane impliqué dans une confrontation avec les Spurs alors qu’il cherchait un transfert à Manchester City cet été.

Bien qu’il existe des différences entre les deux incidents, l’ancienne star de Tottenham, Jamie O’Hara, pense que le délit de Kane n’était pas aussi grave que celui de Lukaku.

Et il pense que Chelsea devrait aller encore plus loin avec sa punition du Belge.

Lukaku et Tuchel ne sont clairement pas d’accord mais O’Hara pense que l’attaquant a tort

Il a déclaré à talkSPORT Breakfast: « Absolument raison de le laisser de côté, commentaires scandaleux, cela donne à la saga Harry Kane de l’été l’apparence d’un petit changement », a-t-il déclaré.

« Commentaires ridicules, Chelsea a dépensé beaucoup d’argent pour vous, ils ont investi en vous et vous êtes entré et vous avez essentiellement dit que vous préféreriez être à l’Inter Milan mais vous êtes parti parce que vous le deviez et un jour vous voulez pour y retourner pendant que vous êtes dans la fleur de l’âge.

« C’est irrespectueux envers Chelsea et le manager également et je pense que Tuchel a absolument pris la bonne décision de le laisser de côté.

« Je lui infligerais également une amende de deux semaines de salaire, les commentaires sont vraiment médiocres. »

La légende d’Arsenal, Ray Parlour, a confirmé les propos d’O’Hara, insistant sur le fait que Lukaku savait ce qu’il disait et avait tort d’exprimer son opinion.

« C’est vraiment gênant parce qu’il a un peu manqué de respect à Chelsea en disant ce qu’il a fait », a-t-il ajouté.

Tuchel a clairement le soutien de beaucoup qui pensent qu’il a fait le bon choix pour laisser tomber Lukaku pour le match contre Liverpool

«Il sait exactement ce qu’il fait, ce que vous n’avez pas vraiment besoin de dire, je sais qu’il est frustré parce qu’il ne joue pas comme tous les joueurs qui ne jouent pas, mais vous devez travailler dur.

« C’est un atout énorme, vous voyez ce qu’il a fait à Aston Villa, il a été brillant à Aston Villa quand il est entré en jeu, le but qu’il a marqué et le penalty qu’il a obtenu montrent sa force et son rythme. Il a également marqué contre Brighton.

« Il a recommencé à marquer, mais il n’avait tout simplement pas besoin de le dire, s’il veut bouger ou s’il ne s’entend pas avec le manager.

« Il se passe généralement quelque chose dans les coulisses, peut-être qu’il ne s’entraîne pas assez dur comme Tuchel le veut ou qu’il ne fait pas ce qu’il lui dit de faire. »

Lukaku a marqué deux buts lors de ses deux dernières apparitions à Chelsea, mais il n’a inscrit que sept buts toute la saison

La situation à Stamford Bridge est loin d’être idéale, d’autant plus que l’attaquant n’a que quelques mois à signer un contrat qui n’expire qu’en 2026.

Parlour a cependant ajouté que Lukaku détient suffisamment de pouvoir pour forcer la sortie du club qui devrait envisager de le déplacer s’il ne veut pas être là.

« Lukaku, s’il ne veut pas rester là-bas, alors il va dire » Je veux passer à autre chose « , les joueurs ont plus de pouvoir ces jours-ci », a-t-il ajouté.

« Pourquoi voudriez-vous que Lukaku reste s’il ne veut pas être là ?

Il pourrait être hautement improbable que les fans de Chelsea voient à nouveau Lukaku dans une chemise bleue, sans parler d’embrasser l’insigne

«Il y a quelque chose dans les coulisses, qu’il ne s’entend pas tout de suite avec Tuchel qui ne fonctionne pas pour le moment, leur relation n’est probablement pas très bonne.

« Il n’a pas eu à dire ce qu’il a fait, à quoi bon le garder ?