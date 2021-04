SCANDALEUX! Tim Cook défend la décision d’interdire Parler de l’App Store ⋆ .

Apple a, une fois de plus, réaffirmé son engagement à faire taire les voix conservatrices et les soi-disant «discours de haine» sur les plateformes de l’entreprise.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, est apparu sur Sway, un podcast hébergé par Kara Swisher, cofondatrice de l’extrême gauche de Recode et contributrice du New York Times. Les deux ont défendu la décision d’Apple de supprimer Parler de son App Store et ont au moins agi sous le prétexte qu’Apple se soucie des droits à la vie privée.

Cook a qualifié la suppression de Parler par l’App Store de «décision simple, car ils ne respectaient pas les directives de l’App Store», selon la transcription du podcast. Cook a ajouté: «Vous ne pouvez pas inciter à la violence ou permettre aux gens d’inciter à la violence. Vous ne pouvez pas autoriser les discours de haine et ainsi de suite. Et ils étaient passés de la modération à l’impossibilité de modérer. »

Apple et Google ont tous deux retiré Parler de leurs magasins d’applications à la suite de l’émeute du 6 janvier au Capitole américain. Amazon a ensuite démarré la plate-forme à partir de ses services d’hébergement Web dans un mouvement qui a temporairement fermé le site Web de Parler.

Cook a déclaré qu’il souhaitait que Parler «fasse preuve de modération nécessaire pour être sur le magasin et revenir, car je pense qu’il vaut mieux avoir plus de réseaux sociaux que d’en avoir moins».

Ni Cook ni Swisher n’ont mentionné le fait que «[i]Dans les documents judiciaires sur les émeutes pro-Trump au Capitole, Facebook est beaucoup plus cité que tout autre réseau social », selon Business Insider.

Finalement, Cook et Swisher ont abandonné leur propagande anti-Parler pour discuter des droits à la vie privée. «Pour nous, la vie privée est un droit humain fondamental», a affirmé Cook. Il serait presque possible de le croire si ce n’était du fait que la société a essayé de se faufiler le logiciel de traçage des contacts COVID-19 sur une mise à jour iOS l’année dernière.

