Scanner d’empreintes digitales Google Pixel 6 : à quel point est-ce grave ?

Fonctionnalité ou bug, tous ceux qui ont acheté le téléphone ou envisagent de l’acheter seront bloqués dans cette expérience. Alors exactement à quel point pouvez-vous vous attendre à ce que ce soit? Nous avons rassemblé tous les membres de notre équipe qui utilisent actuellement le Pixel 6 ou 6 Pro et leur avons demandé leur avis.

Eric Zeman (Pixel 6 Pro)

Le lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran du Pixel 6 Pro est l’un des plus agaçants que j’ai utilisés. Mon expérience avec les lecteurs basés sur l’affichage va de vraiment horrible à simplement bonne. La solution de Google devrait être bien meilleure.

Pour commencer, je dirai que le placement fonctionne bien pour moi. Il est situé là où mon pouce veut atterrir sur l’écran. Cependant, vous ne pouvez pas trouver l’endroit au toucher comme vous le feriez avec un lecteur monté à l’arrière ou sur le côté, ce qui signifie que vous devez au moins jeter un coup d’œil à l’écran avant d’appuyer votre pouce vers le bas. Cela prend plus de temps, même s’il est vrai que c’est un problème auquel sont confrontés tous les lecteurs basés sur l’affichage.

Le plus gros problème que j’ai rencontré est la vitesse et la précision du lecteur. La lecture de votre empreinte prend tout simplement trop de temps et si vous retirez trop rapidement votre pouce de la vitre, la numérisation ne sera pas terminée et le téléphone ne sera pas déverrouillé. Je n’ai pas réussi à obtenir le bon timing de manière cohérente, même après avoir utilisé le téléphone pendant deux semaines. Cela m’oblige à faire une deuxième tentative pour déverrouiller l’écran, ce qui prend plus de temps.

Sur un téléphone à 899 $ en 2021, je m’attends simplement à mieux.

Un autre problème que j’ai remarqué est la quantité de lumière générée par le lecteur. Il émet un flash lumineux sous votre pouce pour numériser l’impression. Pendant la journée, ce n’est pas trop problématique, mais la nuit, cela peut être une véritable distraction. Par exemple, j’ai récemment assisté à un concert et le fait de déverrouiller le téléphone dans l’obscurité a provoqué un éclat de lumière visible que les autres pouvaient voir. Sur un téléphone à 899 $ en 2021, je m’attends simplement à mieux.

Jimmy Westenberg (Pixel 6)

Rita El Khoury / Autorité Android

La haine est un mot fort à utiliser dans n’importe quel contexte, alors je ferai de mon mieux pour éviter ce langage. Je n’aime pas du tout le capteur d’empreintes digitales du Pixel 6.

Cela ne fonctionne pas comme prévu. J’estime que le mien fonctionne environ 50% du temps. Avec un taux d’échec aussi élevé, mon cerveau s’attend simplement à ce que je doive entrer mon mot de passe à chaque fois que je veux déverrouiller mon téléphone. Et sans déverrouillage du visage ni aucune autre biométrie intégrée au téléphone, c’est comme si le Pixel 6 était sorti à un moment où nous n’avions pas du tout de biométrie. C’est une expérience étrange à vivre avec un téléphone phare en 2021.

C’est comme si le Pixel 6 était sorti à un moment où nous n’avions pas du tout de biométrie.

En plus de cela, la lumière est aveuglante (surtout la nuit en position couchée).

Je ne pense pas que le capteur d’empreintes digitales ruine le Pixel 6. Pas du tout. Mais si ce téléphone n’excellait pas dans tant d’autres domaines, nous aurions peut-être une conversation différente.

Kris Carlon (Pixel 6 Pro)

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Mon expérience avec le scanner d’empreintes digitales du Pixel 6 Pro n’a rien à enflammer sur Twitter à ce sujet, mais il n’y a pas eu non plus de quoi écrire à la maison. Il est généralement fiable, assez rapide et ne fait que pousser la ligne de gêne en termes de convivialité. C’est à peu près normal pour la technologie des empreintes digitales à l’écran, qui n’est… pas aussi bonne qu’elle devrait l’être à ce stade du jeu. Malheureusement, pour un téléphone qui était censé être un tournant pour Pixels en général, ce n’est qu’un élément de plus sur une liste assez longue de ce à quoi nous nous attendions.

Je ne pense certainement pas que ce soit un problème décisif, mais j’aurais aimé que Google l’ait implémenté un peu mieux.

Alors qu’un scanner capacitif aurait été un meilleur choix du point de vue de l’utilisateur, il est compréhensible que Google ait opté pour l’option phare la plus sophistiquée ici. Il y a toujours de l’espoir que Google puisse résoudre au moins certains des problèmes de scanner d’empreintes digitales – comme l’icône d’empreinte digitale qui n’est pas toujours visible ou active sur l’écran de verrouillage – même si cela n’améliore en rien la vitesse, la fiabilité ou la précision. Je ne pense certainement pas que ce soit un problème décisif si vous envisagez de vous procurer un Pixel 6, mais j’aurais aimé que Google l’implémente un peu mieux.

Rita El Khoury (Pixel 6 Pro)

Je n’aime pas les lecteurs d’empreintes digitales intégrés. Dans un monde idéal, mon téléphone aurait un capteur physique à l’arrière et un déverrouillage du visage à l’avant, pour la meilleure solution globale. Mais si je dois vivre avec, je ne pense pas que celui de mon Pixel 6 Pro soit si mauvais. Certes, ma seule expérience avec la technologie est sur le OnePlus 7 Pro de mon mari, donc je n’ai pas d’échelle mobile de vitesse et d’efficacité à comparer comme le font les autres membres de mon équipe. Tout ce que je peux dire, c’est que l’expérience est assez similaire à celle du OnePlus 7 Pro.

Mon problème vient du fait que la plupart des protecteurs d’écran en verre trempé ne sont pas compatibles avec.

La vitesse n’est pas mon problème principal avec le capteur. Au lieu de cela, c’est la lumière et le fait que la plupart des protecteurs d’écran en verre trempé ne sont pas compatibles avec elle. Celui que j’ai acheté ne permet tout simplement pas au capteur de reconnaître mon empreinte digitale, malgré le réapprentissage du téléphone après l’installation. Au mieux, j’obtiens une détection partielle. Ma seule solution est donc de regarder ces protecteurs d’écran en gel qui se transforment en un gâchis gluant après quelques jours.

Robert Triggs (Pixel 6 Pro)

Rita El Khoury / Autorité Android

Les protecteurs d’écran en verre traditionnels gâchent la reconnaissance des empreintes digitales.

Je n’appellerais pas le scanner d’empreintes digitales Pixel 6 mauvais, en tant que tel, mais ce n’est pas vraiment bon non plus. Il fonctionne assez bien en termes de précision, mais semble certainement lent si vous venez d’un scanner à ultrasons ou capacitif haut de gamme. Je n’aime pas non plus être aveuglé par le rétroéclairage optique lorsque je déverrouille mon téléphone au lit et je ne peux pas m’empêcher de penser que la technologie optique n’est tout simplement pas aussi sûre que les alternatives.

Je n’aime pas être aveuglé par le rétroéclairage optique lors du déverrouillage de mon téléphone.

J’en ai essayé beaucoup et pour être honnête, je ne pense pas que vous puissiez vraiment gagner avec les scanners d’empreintes digitales. Il est trop facile de mal aligner votre doigt sur les scanners montés à l’arrière, et il en va de même avec les modèles intégrés qui n’ont pas une grande zone de numérisation. La capacité capacitive à l’avant fonctionne mieux d’après mon expérience, mais vous laisse avec une lunette de menton. Je pense qu’il y a une raison pour laquelle Apple s’en tient à Face ID – il suffit de décrocher votre téléphone et le tour est joué, vous êtes dedans. Mais il y a ensuite l’encoche laide – blegh! J’attends le jour où nous pourrons dissimuler des capteurs de style Face ID sous l’écran et en finir avec des scanners d’empreintes digitales capricieux.

Ryan Haines (Pixel 6)

Je ne pense pas que mon expérience avec le lecteur d’empreintes digitales Pixel 6 ait été aussi mauvaise que d’autres. Le lecteur d’empreintes digitales est lent et le design lumineux est ennuyeux, aucun argument ici. Cependant, je trouve qu’il est placé à peu près correctement pour la façon dont je tiens mon téléphone. Je n’ai également eu aucun problème avec l’identification de mes empreintes digitales, même si je n’ai enregistré chaque pouce qu’une seule fois.

Je n’ai eu aucun problème avec l’identification de mes empreintes digitales.

Certes, je n’ai pas utilisé de lecteur d’empreintes digitales sous-écran récemment, donc je ne connais peut-être pas aussi bien la vitesse de la série Galaxy S21 de Samsung.

Ryan Haines / Autorité Android

Voilà – un assortiment d’opinions qui s’étendent de l’extrémité du spectre « ça va, je suppose » à la quasi-haine. Le plus simple à retenir est peut-être qu’aucun d’entre nous n’aime vraiment le capteur, nous le tolérons simplement et nous méprisons tous la lumière aveuglante qu’il produit. Il y a certainement place à amélioration, là.

