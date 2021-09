Scannez les messages cryptés pour CSAM, selon le gouvernement britannique

Le gouvernement britannique a exprimé son soutien aux plans d’analyse CSAM désormais retardés d’Apple et a déclaré qu’il souhaitait avoir la possibilité d’analyser les messages cryptés pour CSAM, même lorsque le cryptage de bout en bout est utilisé.

Le pays propose de payer toute personne qui peut trouver un moyen « de protéger les enfants dans des environnements tels que les plateformes de messagerie en ligne avec cryptage de bout en bout »…

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a fait l’annonce, qui comprenait le soutien aux plans d’Apple.

Récemment, Apple a fait le premier pas en annonçant qu’ils cherchaient de nouveaux moyens de prévenir les abus horribles sur leur service. Apple déclare que sa technologie de filtrage des abus sexuels sur enfants a un taux de faux positifs de 1 sur mille milliards, ce qui signifie que la vie privée des utilisateurs légitimes est protégée tandis que ceux qui créent d’énormes collections de matériel d’abus sexuels extrêmes sur enfants sont pris au dépourvu. Ils ont besoin de voir ce projet.

Mais ce n’est qu’une solution, par une seule entreprise, et ne résoudra pas tout. Les grandes entreprises technologiques doivent collectivement assumer la responsabilité de la sécurité publique et un investissement plus important est essentiel. Aujourd’hui, je lance un nouveau fonds Safety Tech Challenge. Nous attribuerons à cinq organisations du monde entier jusqu’à 85 000 £ chacune pour développer une technologie innovante visant à assurer la sécurité des enfants dans des environnements tels que les plateformes de messagerie en ligne avec cryptage de bout en bout.