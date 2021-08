Scannez, payez, partez : le libre-service App Clip arrive dans l’application Apple Store

Apple rend plus rapide et plus facile que jamais l’achat d’accessoires et d’étuis dans les Apple Stores avec un nouveau clip d’application en libre-service alimenté par l’application Apple Store et Apple Pay. Les clips d’application sont de petites parties d’applications qui se chargent rapidement au moment où vous en avez besoin.

Certains magasins Apple proposent désormais des codes App Clips nichés dans les baies pour accessoires et étuis pour iPhone. Entrez simplement et utilisez l’appareil photo sur n’importe quel iPhone exécutant iOS 14.3 ou une version ultérieure pour scanner le code circulaire, qui ressemble à un code QR. Vous lancerez un lecteur de codes-barres dans lequel vous pourrez numériser des accessoires pour confirmer la compatibilité et lancer le processus de paiement en libre-service sans contact.

Le paiement en libre-service sur l’Apple Store a longtemps été le moyen utilisé par les acheteurs experts pour éviter les files d’attente, mais l’utilisation de la fonctionnalité nécessitait le téléchargement de l’application Apple Store à l’avance et une bonne connaissance de base – Apple n’a pas promu la capacité de la signalisation en magasin. Avec App Clips, le libre-service devient accessible à tous à un moment où les expériences de vente au détail sans contact sont plus importantes que jamais.

Pomme Cinquième Avenue

Si vous souhaitez essayer le paiement en libre-service App Clip dans votre Apple Store local, gardez à l’esprit que la fonctionnalité est compatible avec les accessoires stockés sur les étagères. Vous devrez contacter un spécialiste pour obtenir de l’aide avec des articles plus volumineux comme les iPhones, iPads et Mac. Les codes de clip d’application n’ont été déployés que dans certains magasins pour le moment.

