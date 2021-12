Scaramucci attend la réglementation de Mama Bear pour la crypto

Anthony Scaramucci, le fondateur de SkyBridge Capital, a déclaré qu’il s’attend à ce que les États-Unis introduisent des réglementations Mama Bear pour l’espace crypto. Il a dit cela lors d’une interview tout en discutant de ce qu’il s’attend à voir sortir de six dirigeants de crypto qui ont témoigné devant le House Financial Services Committee plus tard dans la journée.

Selon Scaramucci, le fait que le House Financial Services Committee donne aux PDG de crypto la possibilité d’exprimer leurs opinions est une étape bienvenue. Il a ajouté que de tels mouvements font partie des efforts du gouvernement pour s’assurer que le marché de la crypto-monnaie reste aux États-Unis. Avec de tels mouvements, il pense que beaucoup de bonnes choses arrivent dans l’espace crypto.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Cela dit, il a recommandé les actions de Coinbase (COIN) et de MicroStrategy (MSTR) à tout investisseur cherchant à acheter des actions dans l’espace crypto. Scaramucci a également noté que des devises telles que Bitcoin (BTC / USD), Ethereum (ETH / USD) et Algorand (ALGO / USD) sont sur le point de connaître un rallye début 2022.

Expliquant pourquoi il est optimiste sur les actifs numériques ci-dessus, l’ancien directeur des communications de la Maison Blanche a déclaré que davantage d’institutions les achèteraient. Il a attribué la lenteur actuelle du marché à des prises de bénéfices. Néanmoins, Scaramucci a noté que les pièces ont augmenté de trois fois et demie à six fois par rapport à ce qu’elles étaient à un moment comme celui-ci l’année dernière.

Un fervent taureau de BTC

Cette nouvelle intervient après que Scaramucci a déclaré que BTC finirait par renverser l’or en tant que réserve de valeur préférée. Selon lui, le BTC a des caractéristiques techniques supérieures à l’or. Il a noté que les gens peuvent transférer en toute sécurité BTC et le stocker en toute sécurité grâce à la technologie DLT sous-jacente.

En plus de cela, il a déclaré que le BTC est plus rare que l’or en raison de sa limite d’approvisionnement de 21 millions. En revanche, seulement 65% de l’or est déjà extrait. À cette fin, il estime que le BTC sera 10 fois meilleur que l’or.

Avant cela, Scaramucci avait prédit que le BTC atteindrait 500 000,00 $ (378 632,50 £) au cours des prochaines années en raison de sa pénurie. Il a déclaré que la limite d’approvisionnement de 21 millions de dollars signifie qu’il n’y a pas assez de pièces pour que chaque millionnaire de la société possède au moins une pièce. À l’époque, BTC se négociait au-dessus de 60 000,00 $.

Au moment de la rédaction, BTC se négocie à 50 373,56 $ (38 134,04 £) après avoir perdu 1,63% au cours des dernières 24 heures. Le prix actuel de BTC représente une baisse de 27,25% par rapport à son ATH du 10 novembre de 68 789,63 $ (52 075,47 £).

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent