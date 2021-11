Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le fondateur de Skybridge Capital déclare que Bitcoin « se négociera facilement à 500 000 $ » et exhorte les investisseurs à acheter dès maintenant

Recommandation d’un milliardaire d’investisseurs : Anthony Scaramucci, fondateur de Skybridge Capital, a déclaré que Bitcoin « se négocierait facilement à 500 000 $ » et exhorte les investisseurs à acheter dès maintenant, même au prix actuel.

« J’essaie de faire de mon mieux pour expliquer pourquoi ils doivent posséder cela en ce moment », a-t-il déclaré, soulignant que nous sommes encore « très, très tôt ».

Et il assure :

« Ces pièces s’échangeront facilement à 500 000 $ par Bitcoin. »

Ces déclarations font partie d’une récente interview avec la « Squawk Box » de CNBC pour discuter de la meilleure couverture contre l’inflation : or ou crypto ?

Détenteur de Bitcoin

Cette interview, du week-end, fait suite à d’autres déclarations de l’investisseur milliardaire à propos de Bitcoin. Le 25 octobre, il a exprimé que « ceux qui ont fait la tâche (de lire le livre blanc) ont fini par investir dans Bitcoin », et a reconnu qu’il avait 1 milliard de dollars en BTC.

En mars, il avait également précisé que malgré la flambée des prix, il n’était pas trop tard pour investir dans Bitcoin. Et plus tôt, en février, il a prédit que d’ici la fin de l’année, Bitcoin atteindra 100 000 $.

Acheter acheter!

Anthony Scaramucci, qui en plus d’être le fondateur et associé directeur de la société d’investissement Skybridge Capital, a brièvement occupé le poste de directeur des communications de la Maison Blanche sous l’administration Trump en juillet 2017, n’a pas tardé à répondre à la question de savoir si même avec les prix élevés il est temps d’acheter du Bitcoin :

Aucun doute à ce sujet.

Il a ajouté que « je pense toujours que nous sommes très, très tôt. » Il a noté que si la PDG d’Ark Invest, Cathie Wood, a raison et qu’il y a « 1 milliard de portefeuilles de fin 2024 à mi 2025 », espère-t-il :

Ces pièces se négocieront facilement à 500 000 $ la pièce. N’oubliez pas que vous n’avez même pas assez de bitcoins pour que chaque millionnaire de notre société en gagne une.

En septembre, Wood a doublé sa prévision de prix Bitcoin de 500 000 $. « Si nous avons raison et que les entreprises continuent de diversifier leur trésorerie dans quelque chose comme Bitcoin, les investisseurs institutionnels commencent à allouer 5% de leurs fonds à … Bitcoin ou à d’autres crypto-monnaies », a-t-il déclaré, « nous pensons que le prix sera dix fois plus élevé que c’est aujourd’hui… Plus de 500 000 $ US ».

« JPMorgan a dit que il y a 49 millions de millionnaires sur la base de la monnaie fiduciaire du dollar américain », a ajouté Scaramucci. « Tu n’en as même pas assez [para cada millonario]. Donc, pour moi, je pense que c’est une propriété très rare ».

Il a en outre expliqué que, compte tenu des craintes croissantes d’inflation : « Je dis aux gens de posséder un peu de Bitcoin parce que cela leur offre une technologie adaptative qui évolue. Et la deuxième chose qu’il propose, c’est une éventuelle couverture contre l’inflation. »

Vous pouvez voir la vidéo ici :

