Scaramucci dit que Bitcoin change le monde comme Copernicus l’a fait dans les années 1500 ⋆ Crypto New Media

Anthony Scaramucci est apparu sur CNBC Boîte de Squawk pour parler Bitcoin. Ce faisant, a-t-il dit, le monde change en matière d’argent. Pour illustrer la signification de cela, il a comparé la prise de contrôle de la finance par Bitcoin à la publication de la théorie héliocentrique de Copernicus.

« Il était 1500 quelque chose quand Copernic a dit que nous tournions peut-être autour du soleil. Les choses changent. Nous devons l’examiner de manière rationnelle, nous devons accepter que si l’argent est une technologie qui nous permet de transférer efficacement des biens et des services entre nous, la technologie qui nous entoure améliorerait probablement l’argent.

Le résultat de ceci, Scaramucci implique, est une chute de la vieille garde. Dans ce cas, l’or. Depuis août de l’année dernière, le métal brillant a été pris dans un chenal descendant. Et ce qui était autrefois la couverture de choix joue maintenant le deuxième violon après Bitcoin.

L’affaire taureau Bitcoin

Scaramucci expose le cas du taureau Bitcoin en disant qu’il pense que la crypto-monnaie numéro un peut évoluer beaucoup plus haut sur le long terme. De plus, avec les institutions qui arrivent en masse, il voit un point de maturation où la volatilité finira par s’estomper.

Pour étayer cette affirmation, Scaramucci donne l’exemple d’Amazon. Au cours des douze années écoulées entre l’introduction en bourse d’Amazon en mai 1997 et mai 2009, les investisseurs ont profité de plus de 3 600% de gains. L’achat d’Amazon après cette période, et le maintien au présent, aurait rapporté 640%.

Bien que les rendements aient été nettement inférieurs après 2009, son action sur les prix a également été moins volatile.

«Aujourd’hui, 20 ans plus tard, Amazon négocie avec plus de stabilité. Il a eu un très gros pop à cause de la pandémie, mais jetez simplement un coup d’œil à son graphique à long terme, et je pense que cela arrivera au bitcoin. Une fois que la mise à l’échelle sera complète, vous allez examiner cette situation et dire: ‘OK, c’est beaucoup moins spéculatif.’ »

Les imprimeurs de monnaie verront l’inflation des prix des actifs

Compte tenu de l’impression folle de monnaie ces derniers temps, Scaramucci dit que tout est aligné pour que Bitcoin augmente au fil de l’année.

«Vous avez une augmentation de 40% du volume en dollars, cela se manifestera dans les prix des actifs…»

Cependant, il a averti que cette situation aggraverait la disparité entre les nantis et les démunis. Ceux qui ont des actifs appropriés atteindront le sommet, tandis que ceux qui n’ont pas d’actifs couleront. Ajoutant, il pense personnellement que Bitcoin est l’actif à détenir dans cette circonstance, principalement en raison de sa rareté.

C’est là que réside le «moment Copernic». Bien que l’or soit considéré comme relativement rare, il n’y a toujours aucun moyen de déterminer son approvisionnement. Pour la première fois de l’histoire, Bitcoin représente un actif largement accepté comme précieux mais avec une offre fixe vérifiable.

Publié dans: Bitcoin, Personnes