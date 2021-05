Scarborough explique comment la plainte d’audit électorale en Arizona coûtera des millions et des millions à l’État ⋆ .

Les républicains de l’État d’Arizona ne peuvent pas se remettre du fait que Donald Trump a perdu l’État au profit de Joe Biden. Ainsi, au cours des dernières semaines, ils ont procédé à un «audit» électoral.

L’État, bien sûr, avait organisé des audits précédents qui prouvaient que Biden avait gagné l’État. Cette étude actuelle, dirigée par le GOP, est devenue de plus en plus comique. À un moment donné, les auditeurs recherchaient des traces de bambou dans les bulletins de vote, affirmant qu’ils venaient de Chine.

Malgré le ridicule de l’épreuve, les «auditeurs» ont été autorisés à étudier la machine à voter de l’État. Aujourd’hui, la secrétaire d’État de l’Arizona, Katie Hobbs, déclare que les machines doivent être remplacées. Joe Scarborough a discuté de la question lors de l’épisode de vendredi de Morning Joe.

«C’est scandaleux», a déclaré Scarborough. «Il a utilisé une entreprise qui avait un PDG qui a en fait approuvé toutes ces fausses déclarations selon lesquelles l’élection a été volée, et maintenant que ces machines ont été placées entre les mains d’un théoricien du complot et d’un gars qui est un escroc et a été un escroc, il serait irresponsable et imprudent de la part du comté de Maricopa de faire autre chose que d’acquérir des machines complètement nouvelles. »

L’animateur a poursuivi: «Cette grippe va leur coûter des millions et des millions de dollars, et pour les élections à venir, car ils n’ont pas eu la garde de ces machines.»

