Scarborough réprimande les parents du «culte de la mort» qui pensent que «Jésus» protégera les enfants du COVID ⋆ 10z viral

Plus tôt cette semaine, avec Joe Scarborough loin de Morning Joe, nous avons remarqué Mika Brzezinski imitant l’une de ses diatribes répétitives. Elle a accusé les personnes douteuses des masques/vaccins d’appartenir à un « culte de la mort ». Brzezinski a utilisé l’expression “culte de la mort” pas moins de huit fois au cours de son baratin.

Joe, de retour ce matin, a adhéré au trope du «culte de la mort» de Mika. Scarborough répondait à un rapport de Kerry Sanders de NBC, qui a déclaré qu’un comté de Collier [Naples area] maman qui envoyait ses enfants à l’école sans masque le faisait parce que “nous croyons que notre foi nous protégera”.

Cela a déclenché Scarborough. Scarborough s’est gratté la tête à l’idée que les parents comptaient sur « Jésus » pour protéger leurs enfants. Il s’est également demandé si Jésus voulait que 600 000 personnes meurent de Covid.

SCARBOROUGH : Je viens, me fait me gratter la tête quand j’entends des rapports de parents disant que nous allons ignorer les médecins, nous allons ignorer la science et Jésus va prendre soin de nos enfants. Nous pouvons donc agir de manière imprudente médicalement. Jésus va prendre – pensent-ils que Jésus a décidé de tuer plus de 600 000 personnes avec le virus Covid ?

C’est, c’est, c’est – je dirais que c’est au-delà de tout ce que j’ai vu, sauf malheureusement, c’est cohérent avec une grande partie de ce que j’ai vu au cours des cinq dernières années. A part maintenant, dans ce que Mika appelle un culte de la mort, nous avons des parents qui envoient volontairement leurs enfants à l’école, moins sûrs que la médecine ne le suggère. ou que leurs médecins, leurs propres médecins de famille, suggéreraient qu’ils pourraient l’être s’ils prenaient quelques précautions simples.

