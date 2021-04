Scarborough RIPS MLB commissaire pour Georgia Hypocrisy, mais ses invités «  ne le voient pas  » ⋆ .

Le grand et regretté Noel Sheppard aimait se délecter de la «délicieuse» hypocrisie des libéraux. Dans cet esprit, regarder le joueur de baseball Rob Manfred se faire appeler pour son hypocrisie concernant le projet de loi sur le droit de vote de la Géorgie était – presque – aussi délicieux que de regarder Giancarlo Stanton remporter un grand chelem de 471 pieds pour les Yanks.

Manfred avait publié une déclaration arrachant le All-Star Game d’Atlanta en raison de l’adoption par la Géorgie d’un projet de loi sur les droits de vote. Manfred a proclamé pieusement: «La Major League Baseball soutient fondamentalement le droit de vote de tous les Américains et s’oppose aux restrictions des urnes.»

Lundi, le sénateur Marco Rubio (R-Fla.) A écrit une lettre ouverte à Manfred soulignant l’hypocrisie dans la position de Manfred alors qu’il était membre du Augusta National Golf Club en Géorgie, où le tournoi The Masters débutera ce week-end.

Sur Morning Joe d’aujourd’hui, Joe Scarborough a étonnamment appelé l’hypocrisie de Manfred. Notez que Scarborough, résolu à maintenir sa réputation de rue libérale, a précédé son éloge de Rubio en disant: «Loin de moi l’idée de dire des choses positives sur les petites cascades que fait Marco Rubio. Je pense qu’il se met beaucoup dans l’embarras. Mais « Dans ce cas, il a le commissaire de la MLB au centre. «

Mais les deux invités libéraux de Scarborough se sont élevés à la défense de Manfred. L’ancien président du GOP et conseiller du Lincoln Project, Michael Steele, a déclaré Je ne le vois pas. Je pense, je pense, vous savez, une décision commerciale par rapport à un choix personnel . . . Je pense donc que c’est une dynamique différente. Je reçois le coup et je l’apprécie. Ouais, tu as l’impression de l’avoir contre un mur. Mais c’est un choix personnel. » Manfred n’a pas à s’inquiéter pour les libs: «Je ne pense pas qu’il y aura une pression nationale ou même une pression locale à Atlanta pour qu’il le fasse.

La professeure Victoria Defrancesco Soto de l’Université du Texas était d’accord avec Steele, accrochant également son chapeau sur la distinction entre le personnel et les affaires. Mais elle a également commis une erreur qui aurait sûrement été considérée comme une erreur, parlant comme si c’était Rubio, pas Manfred, qui est le membre d’Augusta National!

Les libéraux qui ont laissé Manfred se décrocher rappellent comment ils ont regardé de l’autre côté de la longue histoire «personnelle» de mauvaise conduite sexuelle de Bill Clinton, étant donné que sa politique était au bon endroit quand il s’agissait de soutenir l’avortement. L’exemple le plus notoire de cela a été noté par notre président, Brent Bozell, qui a appelé l’ancienne journaliste du Time Nina Burleigh pour avoir dit qu’elle donnerait volontiers une fellation à Bill Clinton, « juste pour le remercier de garder l’avortement légal. »

WILLIE GEIST: La Major League baseball a choisi Coors Field à Denver, domicile des Rockies du Colorado, pour le match. Il était initialement prévu, comme vous le savez, au parc national des Braves à Atlanta. Mais la ligue a annoncé vendredi qu’elle déplacerait le jeu en réponse à la nouvelle loi de vote controversée de la Géorgie.

Pendant ce temps, sénateur Marco Rubio de Floride appelle le commissaire de la MLB Rob Manfred suite à la décision de la ligue de déplacer ce match hors d’Atlanta. Le sénateur Rubio a envoyé à Manfred une lettre hier lui demandant si Manfred envisageait de renoncer à son adhésion à l’exclusif Augusta National Golf Club, où le Masters a lieu cette semaine, car le club est en Géorgie. . . Il a également déclaré que la décision était source d’hypocrisie, Joe.

SCARBOROUGH: Michael Steele, moi, loin de moi l’idée de dire des choses positives sur les petites cascades que fait Marco Rubio. Je pense qu’il se met beaucoup dans l’embarras. Dans ce cas, il a le commissaire de la MLB au centre.

Et il l’a eu comme ça, parce que, oh, oh, vous ne pouvez pas jouer à un match des étoiles à Atlanta, en Géorgie, parce que, eh bien, cela aiderait l’état de Géorgie, et vous pensez qu’ils font des choses horribles . Et donc vous voulez, vous ne le faites pas, vous voulez faire sortir des événements de Géorgie. Oh, d’accord: n’êtes-vous pas membre d’Augusta National? Il a en fait un très bon point . . . Doit-on s’attendre à ce que le commissaire de la Major League bBaseball renonce à son adhésion à Augusta National?

MICHAEL STEELE: Euh, non. Non, il ne le fera pas.

SCARBOROUGH: Mais il faut l’admettre, c’est un bon point. Je veux dire, vous avez lu cette lettre, vous allez, échec et mat!

STEELE: JE, Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je pense, je pense, vous savez, une décision commerciale par rapport à un choix personnel . . . Je pense donc que c’est une dynamique différente. Je reçois le coup et je l’apprécie. Ouais, tu as l’impression de l’avoir contre un mur. Mais c’est un choix personnel . . . et à la fin de la journée, il va dire, c’est un choix personnel. Il peut décider de renoncer à son adhésion à Augusta National. Mais là encore, je ne pense pas qu’il y aura de pression nationale ou même locale à Atlanta pour qu’il le fasse.

SCARBOROUGH: Cela ne semble-t-il pas hypocrite de sa part de garder cette adhésion à Augusta mais de retirer le All-Star Game d’Atlanta alors que cela va blesser les Géorgiens de la classe moyenne et de la classe ouvrière?

VICTORIA DeFRANCESCO SOTO: Joe, je pense que la clé ici est la séparation entre les intérêts financiers et la guerre culturelle. Je pense donc que lorsque nous parlons des grandes entreprises qui ont été mises en lumière à cause du projet de loi de vote de la Géorgie, il est très facile de se concentrer sur la MLB, les grandes entreprises, le Delta, le Coca-Cola.

En ce qui concerne Augusta, Je vais être d’accord avec Michael Steele ici. Je pense que Marco Rubio peut mieux le présenter comme une décision personnelle. Ce n’est pas une société, cela ne fait pas partie de la guerre culturelle. C’est quelque chose qui Marco Rubio va essayer de rester privé car il aime aller à Augusta. Il aime faire cela, tout comme bon nombre de ces gens d’élite qui obtiennent cette adhésion.