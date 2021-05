Scariolo continuera dans les Raptors

Sergio Scariolo a un avenir professionnel clair: si en septembre dernier son renouvellement en tant qu’entraîneur de l’Espagne a été officialisé jusqu’en 2024, après les Jeux Olympiques de Paris, maintenant, et selon les informations d’Eurohoops que AS a pu confirmer, celui de Brescia liera sa continuité dans les Raptors de Toronto en tant qu’assistant de Nick Nurse.

C’est une excellente nouvelle pour l’Italien, qui a choisi de faire le saut aux Etats-Unis en 2018 pour faire partie de l’organigramme d’une infirmière qui a été promue entraîneur-chef après le départ de Dwane Casey. Ces Raptors 2018-2019, avec l’arrivée de Kawhi Leonard d’abord et de Marc Gasol avant la fermeture du marché d’hiver, Les champions de la NBA ont été proclamés. Le premier titre de l’histoire de la franchise canadienne et une bague pour Scariolo, qui dans un été magique a ajouté la Coupe du monde 2019 au titre NBA, remporté par son Espagne en Chine.

Maintenant, Scariolo prolongera son contrat avec les Raptors pour plusieurs saisons, où il est l’une des voix les plus fiables de Nurse. L’équipe a connu une saison 2020-21 très difficile. Après avoir joué à un haut niveau dans sa défense de titre, déjà sans Kawhi, et avoir chuté en sept matchs en demi-finale de l’Est, dans une série angoissante contre les Boston Celtics, maintenant, l’équipe sera exclue des séries éliminatoires et du nouveau jeu. Avant le début du parcours, Marc Gasol et Serge Ibaka sont sortis du bloc des champions. Ce sera la première année sans séries éliminatoires depuis 2013 pour Les Raptors qui ont disputé leurs matchs à domicile toute la saison à Tampa, puisque la pandémie a rendu impossible le transit constant des franchises entre les États-Unis et le Canada.

Scariolo (60 ans) Il est heureux dans les Raptors et combine son travail d’assistant avec celui de sélecteur sans problème… et avec le succès de toujours. Cette saison, le 26 février, il a été entraîneur-chef de la NBA pour la première fois après que des protocoles sanitaires aient laissé Nick Nurse et d’autres membres du personnel hors d’un match où les Raptors ont battu les Rockets.

La saison régulière NBA se termine ce dimanche. Pas de playoffs en vue Scariolo se concentrera sur son prochain grand objectif: les Jeux de Tokyo, où l’Espagne tentera de remporter une médaille pour la quatrième édition consécutive après l’argent de 2008 et 2012 et le bronze de 2016. Les deux derniers de ces trois métaux obtenus avec Scariolo, qui a également la Coupe du monde susmentionnée et trois médailles d’or en Europe -robasket dans ses honneurs (2009, 2011 et 2015). Après Londres 2012, il a quitté l’équipe nationale mais est revenu au pouvoir en 2015. Peu de temps après, il a remporté l’Eurobasket et a ensuite ajouté le bronze à Rio, le bronze à l’Eurobasket 2017 et la Coupe du monde en Chine.