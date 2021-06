Scariolo dit au revoir aux Raptors : “Je vais vous encourager depuis l’Europe”

Sergio Scariolo entraînera, selon le journaliste Emiliano Carchia, Virtus Bologna à partir de la saison prochaine. Celui de Brescia (60 ans) quittera ainsi la NBA et son poste d’adjoint aux Raptors de Toronto, mais pas celui de sélectionneur espagnol., ce qui est compatible avec sa nouvelle occupation, comme son travail outre-Atlantique l’était jusqu’à présent. A chaque fois, le mouvement semble plus proche. Dans un communiqué via sa page Twitter, l’entraîneur a fait ses adieux à la franchise canadienne, dont il a été très reconnaissant.

“Les mots ne peuvent exprimer mes sentiments de gratitude envers Larry Tanenbaum et sa famille, Masai Ujiri, Bobby Webster et Nick Nurse pour ces trois années fantastiques dans la famille Raptors. J’ai beaucoup appris de vous tous et j’ai eu la chance d’entraîner des joueurs fantastiques et de construire des relations qui dureront pour toujours », commence dans le texte d’adieu.

Dans ce document, il remarque qu’il continuera d’être un adepte de plus de la franchise, qu’il encouragera depuis sa nouvelle maison, qui sera en Europe. “Je tiens à remercier tout particulièrement tous les joueurs, les entraîneurs, l’équipe en général et l’ensemble du personnel., aux fans et aux habitants de Toronto, qui m’ont accueilli à bras ouverts et m’ont fait me sentir chez moi dès le premier jour. Il y a deux ans, nous avons réussi à gagner un championnat ensemble. Je sais que toute l’organisation travaille très dur, chaque jour, pour le récupérer… Et j’encouragerai les Raptors d’Europe !”, conclut.

Confirmé le départ de Sasha Djordjevic, et après la déclaration, le mouvement semble très proche. C’était une rumeur très forte ces derniers jours et l’intérêt de la part des Virtus avait été confirmé par AS. Scariolo, qui a commencé son deuxième passage avec l’Espagne en 2015, est allé chez les Raptors de Toronto en 2018 pour être l’assistant de Nick Nurse, qui a été promu entraîneur-chef après le départ de Dwane Casey.

Ces Raptors 2018-2019, avec l’arrivée de Kawhi Leonard en premier et de Marc Gasol avant la clôture du marché d’hiver, ont été proclamés champions NBA. Le premier titre de l’histoire de la franchise canadienne et une bague pour Scariolo, qui dans un été magique a ajouté la Coupe du monde 2019 au titre NBA, conquis par son Espagne en Chine. Désormais, le défi le plus immédiat pour l’entraîneur italien viendra aux Jeux, où il tentera de prolonger sa carrière historique avec l’équipe nationale. Au dire de tous, déjà en tant qu’entraîneur de Virtus Bologna.