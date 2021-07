Scariolo dit qu’il va doser Pau Gasol, mais son “importance” sera “énorme”

06/07/2021 à 22:24 CEST

L’entraîneur de l’équipe espagnole de basket, Sergio Scariolo, a assuré ce mardi qu’il dosera Pau Gasol aux Jeux Olympiques, bien que le pivot vétéran aura « une importance énorme & rdquor; dans l’équipe qui joue ce jeudi contre la France à Malaga (19h30) une nouvelle préparation amicale pour Tokyo 2020.

Après avoir dirigé une première séance d’entraînement dans la capitale Malaga, à laquelle la délégation espagnole est arrivée ce mardi en provenance de Madrid, Scariolo a souligné aux journalistes que la présence de Pau Gasol, à son retour quatre ans plus tard en équipe nationale et après deux ans de blessures, Il va être d’une “énorme importance qualitative”.

L’entraîneur de l’Espagne a précisé au Palais des Sports José María Martín Carpena que, cependant, il devra “doser” le pivot catalan et l’utiliser “de la bonne manière”, depuis qu’il a affirmé que Pau a démontréado “grande performance” dans des périodes de temps plus courtes.

Changement de talents

Après que après avoir confortablement remporté les deux premiers matchs amicaux contre l’Iran (96-53 et 88-61), l’entraîneur italien a indiqué que le match de jeudi contre la France «Ce sera un changement de ténacité et de talent brutal & rdquor; en ce qui concerne le combiné iranien, et a déclaré que ce serait un “difficile & rdquor; et dans lequel les choses qui doivent être « améliorées » seront vues.

Sur l’adaptation des nouveaux acteurs de la concentration, il a souligné qu’ils se sont adaptés “très bien & rdquor; et a souligné le travail d’Usman Garuba (Real Madrid) et de Sergi Martínez (Barcelone).

“C’est le travail de nombreuses années avec les catégories inférieures & rdquor;, a déclaré Scariolo, qui a également admis que le joueur d’Unicaja Darío Brizuela « A des options & rdquor; être la liste finale pour l’épreuve olympique à Tokyo, même si cela dépendra de « comment le rôle & rdquor; en position d’escorte.

Saiz et Sergi, la maison

Ce mardi, en plus, La Fédération espagnole de basket-ball a annoncé deux rejets qui ne se poursuivront pas avec l’équipe : le centre Sebas Saiz (Japonais Alvark Tokyo) et l’attaquant Sergi Martínez (Barcelone).

L’équipe masculine espagnole disputera son troisième match amical en vue des Jeux Olympiques dans le pavillon Martín Carpena contre la France à 19h30 puis l’équipe féminine, qui s’entraîne également à Malaga, le fera également sur cette scène et contre le même rival (22h).

Après ses deux victoires contre l’Iran et ce premier match amical contre les Gaulois, L’équipe de Scariolo aura deux autres matches amicaux à venir, car ils rencontreront à nouveau la France à Paris puis les États-Unis à Las Vegas avant d’affronter les Jeux, où il fera ses débuts le 26 contre le Japon puis jouera contre l’Argentine et la Slovénie.