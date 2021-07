Scariolo : « On va se battre pour les médailles »

in

L’entraîneur espagnol, Sergio Scariolo était satisfait du dernier match de préparation disputé hier matin contre les Etats-Unis, qui a fini par l’emporter 76-83, dans un duel disputé à Las Vegas, et où Ricky a brillé avec 23 points.

Il a reconnu que le jeu était terminé “Avec le sentiment positif des joueurs qui iront à Tokyo”, rappelant que l’équipe « Il lui reste une semaine de travail, avec quelques difficultés logistiques

Il est clair qu’en ces derniers jours avant les débuts, le travail consiste à « affiner un peu plus notre préparation pour affronter le groupe dès le départ avec beaucoup de détermination. Nous avons déjà vu comment le Japon a joué contre la Belgique et la France, nous devrons donc être très préparés ».

États-Unis, ci-dessus

Le dernier test contre les États-Unis, servi Scariolo pour confirmer que la box américaine de Gregg Popovich est clairement la favorite. « L’or est déjà réservé. Si les États-Unis jouent à leur plein potentiel, personne ne peut gagner la médaille. C’est être réaliste et ne vouloir tromper personne”, a déclaré l’entraîneur.

Concernant son équipe, il a dit que « Nous ne sommes mauvais en rien, mais nous pouvons être meilleurs en tout. Nous avons maintenant un peu de temps pour peaufiner les détails et préparer les matchs du tournoi olympique cavec la concentration et la détermination nécessaires pour pouvoir les gagner. Le match contre le Japon sera très difficile ».

Il a remercié le travail des trois mis au rebut, Pierre Oriola, Darío Brizuela et Xavi López-Arostegui, qui rentraient déjà en Espagne : “Ils ont fait un excellent travail”, a conclu Scariolo.