Scarlet Gruber dit au revoir à tout vouloir

Par téléphone, Scarlet nous a dit à quel point elle était fière d’avoir fait partie de cette production.

«Cela me laisse un très bon goût dans la bouche. La vérité est que nous avons pu vérifier que le planning n’est pas la chose importante mais l’équipe et l’amour avec lesquels il travaille et le projet et malgré un planning l’après-midi, 15h30, nous sommes en concurrence avec les romans aux heures de grande écoute. temps et nous sommes presque à égalité. Cela s’est donc incroyablement bien passé pour lui et cela me rend très fier ».

L’actrice d’histoires comme Tierra de reyes nous a avoué que si Sandy est l’antagoniste de l’histoire, elle a laissé ses bonnes leçons.

«J’ai toujours dit que Sandy allait me laisser avec cette belle ambition à laquelle elle ne doit pas abandonner, se battre pour ce qu’elle veut. Jusqu’à la fin, quoi qu’il arrive, elle continue de se battre pour ses objectifs et les atteint presque toujours. Jusqu’à présent, à la fin, il y est, il essaie d’obtenir l’héritage et de tout garder. Il me laisse cette belle façon de lutter pour ce qu’il veut et de poursuivre ses rêves ».

Scarlet dit au revoir à Sandy. Le dernier épisode de Quererlo todo sera diffusé le dimanche 25 avril à 21h sur Las Estrellas. (Instagram / Scarlet Gruber.)

Pour Scarlet, Sandy n’est en fait pas aussi mauvaise qu’elle aurait pu le penser. «Il n’a pas pris les meilleures décisions; Cependant, elle se battait toujours pour son amour et pour ce qu’elle considérait comme le sien, qui est Mateo, une relation de 10 ans ne se termine pas aussi facilement et si nous la regardons d’un autre point de vue, le méchant pourrait même être Mateo parce que il a quitté la relation pour une autre femme. Elle vient de passer tout le roman à essayer de défendre sa position de petite amie.

«J’aurais déjà quitté depuis le début, quand j’ai réalisé qu’il aimait quelqu’un d’autre. Mais Sandy a une personnalité différente, elle a un très grand ego ».