Scarlet Nexus et AI : les fichiers Somnium arrivent sur Xbox Game Pass

Microsoft vient d’accueillir sa vitrine Tokyo Game Show 2021, et il laisse déjà tomber la marchandise. La première annonce de la société a révélé que les deux Nexus écarlate et IA : Les fichiers Somnium viendra à Pass de jeu Xbox aujourd’hui au Japon.

Étant donné que le pool Xbox Game Pass est généralement partagé au niveau international, il va de soi que les deux jeux seront également disponibles dans d’autres régions. Ce n’est pas clair si c’est juste limité à Xbox.

AI: The Somnium Files, de l’avis de tous, est une histoire particulière avec un grand cœur et des idées vraiment intéressantes qui l’alimentent – ​​un excellent ajout au Game Pass pour tous ceux qui souhaitent tenter le coup sans perdre de l’argent.

Scarlet Nexus est un bon jeu, avec quelques mises en garde : “Si vous aimez le son d’un RPG profond avec des mécanismes de combat étendus, Scarlet Nexus ne devrait pas décevoir”, a déclaré notre propre Dorrani dans sa critique. “Si vous vous attendez à quelque chose de plus semblable à Devil May Cry, vous trouverez peut-être que la narration étendue gêne un peu trop le gameplay. Cela dit, vous pouvez toujours en profiter si vous n’êtes pas un connaisseur d’anime. Il y a beaucoup de plaisir à avoir pour tous les joueurs parce que c’est génial une fois qu’il démarre – mais je crains qu’il ne perde des gens dans ses premières heures.”

En termes de quoi d’autre à attendre de Microsoft, il n’y a rien de majeur prévu – la société a annoncé que vous pouvez vous attendre à des “mises à jour pertinentes au niveau régional” sur les jeux annoncés précédemment à venir plus tard cette année et au-delà, mais à part ça, ça va être assez calme spectacle pour le titulaire de la plate-forme.

Le TGS 2021 aura lieu du 30 septembre au 3 octobre et en raison de la situation actuelle de Covid-19, ce sera un événement en ligne uniquement. Nous savons que nous obtenons plus d’informations sur Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, et nous savons que Final Fantasy 16 ne fera pas d’apparition.