Scarlett, comparée à Rashford, Ronaldo ET Kane… tout ce que vous devez savoir sur la starlette de Tottenham

La vue de Harry Kane luttant pour avoir un impact contre Chelsea était difficile à regarder.

Il n’a pas trouvé le fond du filet en Premier League cette saison et semble souffrir d’une véritable gueule de bois de ses tentatives infructueuses de forcer un déménagement estival à Man City.

Scarlett est-il l’homme pour remplacer Harry Kane, qui est clairement en difficulté

Est-il temps de se reposer Kane? Si oui, le jeune Dane Scarlett pourrait-il être l’homme pour le remplacer ?

L’ancien attaquant d’Aston Villa et d’Angleterre Gabby Agbonlahor le pense certainement, soutenant le jeune sur talkSPORT Breakfast pour intervenir pendant que Kane se regroupe.

Scarlett est un produit de l’académie des jeunes du club et du plus jeune joueur de Premier League des Spurs, ayant fait ses débuts en équipe première en février.

L’attaquant a joué en Ligue Europa la saison dernière et, plus récemment, contre Rennes lors du match nul 2-2 de la Ligue Europa la semaine dernière.

Il a marqué 26 buts et fourni quatre passes décisives en 29 apparitions pour les Spurs Under 18 et une passe décisive pour l’équipe senior.

Alors, vous avez les bases, mais voici cinq choses que vous ne savez peut-être pas sur cette starlette adolescente…

LE PROCHAIN ​​MARCUS RASHFORD ?

Ce n’est pas souvent qu’un jeune joueur est décrit comme un “diamant” par Jose Mourinho, mais Scarlett a mérité à juste titre cet éloge.

Après son apparition tardive lors de la victoire éclatante des Spurs en Ligue Europa 4-0 contre Wolfsberger au début de cette année, le Special One débordait d’éloges.

Jose a déclaré: “C’est un diamant, un enfant avec un potentiel incroyable. Il va être un joueur fantastique et j’espère que tout se passera bien autour de lui.

«C’est un attaquant, un numéro neuf, je l’ai joué du côté de Marcus Rashford et il est très intelligent.

“La saison prochaine, il doit être un joueur de l’équipe première, un immense talent et un très bon développement physique.”

Il ne fait aucun doute que le jeune de 17 ans sautait de joie après les commentaires du spécial.

Scarlett a fait bonne impression en remplaçant Moura contre Ludogorets

RETOUR ROI

La première saison de Scarlett a été écourtée un mois après avoir marqué son premier but à la suite d’une grave blessure au genou contre Chelsea lors d’un match des moins de 18 ans.

Après un rétablissement complet en août 2020, Scarlett a fait ses débuts seniors contre Ludogorets en Ligue Europa et était clairement ému après le match, comme le montre son message sur Twitter.

Il y a un an, subissant une saison mettant fin à une blessure au genou. Pour faire mes débuts @SpursOfficial, devenir également le plus jeune joueur des Spurs est un rêve devenu réalité pour moi et ma famille. Merci à tous ceux qui ont soutenu jusqu’ici. C’était dommage que je devais faire mes débuts sans vous, fans des Spurs pic.twitter.com/xquGq2ueAh – Dane Scarlett (@DScarlett09) 27 novembre 2020

Après son retour, Scarlett a déclaré : « Je me suis blessé le 9 novembre mais mon opération a eu lieu il y a un an cette semaine.

«Ma mère, mon père, ma petite sœur, tous ceux qui étaient autour de moi m’ont soutenu, et bien sûr le personnel ici aussi, le personnel médical, ils sont tous restés avec moi, m’ont poussé et m’ont rendu plus fort.

“C’est un sentiment incroyable de faire mes débuts maintenant – je suis très reconnaissant.”

COLLECTION BOOT-IFUL

Scarlett a une collection de ses vieilles chaussures de football de matchs importants au cours de ses années de formation.

Il a déclaré: «J’ai des chaussures que j’ai gardées là où j’ai bien joué et j’ai pensé ‘Je veux les garder’. J’ai des Nike T90, grises et vertes, depuis le début quand j’avais peut-être six ou sept ans.

« J’en ai pas mal de paires, environ 15 ou 16, mais les chaussures dans lesquelles je me suis blessé l’an dernier sont probablement celles que je regarde le plus.

“Chaque fois que je les vois, je me souviens simplement de ce qui s’est passé et cela m’a aidé à continuer.”

Scarlett conserve une sélection de bottes comme souvenirs de sa carrière naissante

LE PREMIER POSTE

Dane est un garçon populaire sur les réseaux sociaux. Il compte actuellement 120 000 abonnés sur Instagram et sa biographie dit «travailler dur, jouer dur» – une devise qu’il suit vraiment.

Alors que nous descendons jusqu’à son premier message d’avril 2019, on peut voir un jeune Scarlett marquer un but incroyable juste après la ligne médiane pour les moins de 18 ans de Tottenham.

Sur les 102 commentaires que Scarlett a reçus sous la vidéo, un fan en particulier a commenté “Le nouveau Kane ?”. Il est trop tôt pour faire de telles déclarations audacieuses.

SOUTENU PAR LES FANS

Des fans, des fans et encore des fans. Un Danois de 17 ans a rassemblé pas mal de fans ces dernières années. Un fan a tweeté: “Dane Scarlett prend déjà des jeunes sous son aile, j’adore le voir.”

Dane Scarlett prend déjà les jeunes sous son aile, j’adore le voir – Zeus⚡️ (@Zeus1882x) 15 septembre 2021

Tandis qu’un autre le comparait au Brésilien Ronaldo : « Le plus gros plat à emporter de ce soir, nous avons vu des pousses vertes de Dane Scarlett. Vous voyez la capacité. C’est Ronaldo vers 1994 quand il avait 18 ans.