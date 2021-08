Scarlett Johansson a une star de Marvel en qui elle aurait confiance pour garder sa fille

Début juillet, Scarlett Johansson a fait une apparition au Kelly Clarkson Show afin de promouvoir la sortie de son dernier film, Black Widow. Naturellement, puisqu’elle était là pour discuter du dernier ajout à l’univers cinématographique Marvel, la conversation s’est tournée vers ses co-stars des Avengers. Au cours de la conversation, Kelly Clarkson a demandé à Johansson laquelle de ses co-stars – Robert Downey Jr., Chris Evans ou Samuel L. Jackson – elle voudrait garder sa fille, Rose Dorothy Dauriac, qu’elle partage avec son ex-mari , Romain Dauriac.

À l’origine, Clarkson a demandé à Johansson lequel des trois personnages représentés par les hommes, Iron Man, Captain America ou Nick Fury. La star de Black Widow a ensuite demandé si elle choisissait une baby-sitter parmi leurs personnages ou les hommes eux-mêmes. Clarkson a ensuite clarifié sa question en disant: “Oh mon Dieu. Je savais que vous alliez avec Captain America – qui n’ira pas avec Captain America? Alors, qui allez-vous choisir dans la vraie vie?” Johansson a noté qu’elle connaissait très bien tous les hommes après avoir joué à leurs côtés dans de nombreux films Marvel. Mais, finalement, elle choisirait Jackson pour garder sa fille Rose.

“Je veux dire, j’ai tellement confiance en tous ces gars. J’ai travaillé avec tous pendant si longtemps, mais vous savez, Sam, il a sa propre fille adulte, il a tout compris”, a déclaré Johansson, par PopSugar. “Je lui ferais totalement confiance avec mon morceau le plus précieux de mon cœur.” Clarkson a ensuite ajouté en plaisantant: “Votre fille connaîtrait également la bombe F en quelques secondes, donc c’est incroyable.” Johansson devra peut-être bientôt rechercher les compétences de garde d’enfants de Jackson, car elle serait sur le point d’accueillir bientôt un autre membre dans sa famille.

Début juillet, il a été signalé que Johansson attendait un enfant avec son mari, Colin Jost. Elle serait proche de la fin de sa grossesse, car elle doit accoucher bientôt, selon l’une des sources de Page Six. L’initié a déclaré: “Scarlett doit arriver bientôt, je sais qu’elle et Colin sont ravis.” Une autre source a ajouté: “Scarlett est enceinte mais a gardé le silence. Elle a gardé un profil très bas. ” Ce sera le premier enfant de Jost et le deuxième de Johansson. Le couple s’est marié en octobre 2020 après environ trois ans de relation. Johansson et Jost ont annoncé la nouvelle via Meals on Wheels, alors qu’ils partageaient que leur “voeu de mariage” était que les gens fassent un don au organisation afin d’aider les adultes vulnérables dans le cadre de la pandémie de COVID-19.