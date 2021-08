Scarlett Johansson accueille son bébé peu de temps après l’annonce de sa grossesse

Pas plus tard qu’aujourd’hui, la nouvelle a été annoncée que Scarlett Johansson était enceinte. Son mari l’a confirmé lors d’un stand-up qu’il a donné dans le Connecticut. Aujourd’hui confirmer que le bébé est déjà né.

Il s’agit du deuxième enfant du protagoniste de Black Widow, qui a Rose, sa fille de six ans, qu’elle a eue lors de son mariage avec Romain Dauriac.

NOTE ORIGINALE

Scarlett Johansson sera maman pour la deuxième fois. Le mari de l’actrice, Colin Jost, l’a confirmé à Page Six. Le comédien a donné un stand-up dans le Connecticut et dit “on va avoir un bébé, c’est excitant”, lors de votre présentation. Le couple d’acteurs s’est marié lors d’une cérémonie très discrète en octobre dernier, après avoir purgé trois ans en couple.

Selon Page Six, le protagoniste de Black Widow aura bientôt un bébé. C’est le deuxième bébé de Scarlett, qui est la mère de une fille de six ans nommée Rose, qu’elle a eu lors de son mariage avec Romain Dauriac. En échange Colin, 39 ansOui, c’est un nouveau papa et il était très excité dans son stand-up à propos de la nouvelle.

En effet, les rumeurs de grossesse de l’interprète de Natasha Romanoff ont commencé depuis juin, du fait que l’actrice a raté plusieurs événements promotionnels et presse du dernier film qu’elle a sorti : Veuve noire. Page Six a affirmé à l’époque que l’actrice de 36 ans était enceinte.

– (Scarlett Johansson et Ryan Reynolds se sont mariés de 2008 à 2011. Photo : Alberto E. Rodriguez / .))

“C’est surprenant car c’est une excellente sortie de Disney Marvel et elle est à la fois la star et la productrice exécutive”, a déclaré une source à Page Six lorsque la rumeur a commencé. Je devais assister au Tonight Show avec Jimmy Fallon, mais au lieu d’aller sur le plateau en personne, il l’a fait par appel vidéo. Même chose dans l’émission de Seth Meyer. De même, Johansson n’a fait des apparitions via Zoom que pour la presse et les fans.