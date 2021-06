Scarlett Johansson apporte un autre tour de Disney World sur grand écran, et c’est génial

in

Disney est devenu une machine à franchise ces dernières années. Avec Marvel et Star Wars et des remakes en direct de films d’animation classiques, le studio ne fait qu’imprimer de l’argent. Cependant, un domaine où la Maison de la souris a continuellement essayé de réussir est de transformer les attractions populaires des parcs à thème en films. Seuls les films Pirates des Caraïbes ont rencontré le succès à l’écran, mais cela n’a pas empêché Disney d’essayer. Dwayne Johnson présentera Jungle Cruise à l’écran dans à peu près un mois, et il est maintenant rapporté que Disney cherche à transformer la Tour de la Terreur en un film (encore) avec Scarlett Johansson.

Bien que les détails soient clairs, Collider rapporte que Scarlett Johansson produira et jouera dans un film basé sur Tower of Terror. Les tâches de script sont apparemment gérées au moment où nous parlons par Josh Cooley de Toy Story 4. Jusqu’à présent, aucun réalisateur ou autre star n’est attaché. Il s’agit techniquement du deuxième film basé sur le manège du parc à thème, un téléfilm avec Steve Guttenberg et Kirsten Dunst sorti en 1997.

Un deuxième film de Tower of Terror est en développement depuis 2015, mais c’est la première fois que nous entendons parler d’un véritable élan vers l’avant du projet. John August aurait écrit un traitement de script à l’époque, il n’est pas clair si Josh Cooley travaille à partir de ce traitement ou s’il recommence à zéro.

La Tour de la Terreur existe dans quatre parcs à thème Disney à travers le monde. Trois d’entre eux utilisent la licence Twilight Zone et incluent un pré-spectacle qui comprend un son de Rod Serling et raconte l’histoire de cinq personnes qui séjournent dans un hôtel haut de gamme à l’ère d’Hollywood classique lorsque la lumière frappe leur ascenseur et des choses mystérieuses commencer à se produire. Le téléfilm original racontait une version de cette histoire sans utiliser le nom de Twilight Zone, donc cette version pourrait tout aussi bien.

