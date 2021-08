Scarlett Johansson claque Disney après avoir tenté de déplacer le procès de «Black Widow» à huis clos

Disney a déposé une réponse au procès explosif de Scarlett Johansson concernant la libération de Black Widow tard vendredi soir, demandant que l’affaire soit traitée en arbitrage confidentiel à huis clos à New York. Johansson a rapidement répondu samedi matin, exigeant de savoir pourquoi la société mère de Marvel Studios ne voulait pas que l’affaire se déroule publiquement. Johansson a poursuivi Disney le 29 juillet, arguant que la sortie Disney + Premier Access de Black Widow violait son contrat.

“Après avoir initialement répondu à ce litige par une attaque misogyne contre Scarlett Johansson, Disney essaie maintenant, comme on pouvait s’y attendre, de cacher son inconduite dans un arbitrage confidentiel”, a déclaré l’avocat principal de Johnasson, John Berlinski, dans un communiqué à Deadline samedi matin. “Pourquoi Disney a-t-il si peur de plaider cette affaire en public? Parce qu’il sait que les promesses de Marvel de donner à Black Widow une sortie en salles typique” comme ses autres films “avaient tout à voir avec la garantie que Disney ne cannibaliserait pas les recettes du box-office afin pour booster les abonnements Disney+.” Cependant, Berlanksi allègue que c’est “exactement” ce qui s’est passé et son équipe espère montrer les “preuves accablantes” pour le prouver.

Tard vendredi soir, les avocats de Disney ont déposé une requête devant la Cour supérieure de Los Angeles, demandant que l’affaire se déroule à huis clos. Ils allèguent que la société de Johansson, Periwinkle Entertainment “a convenu que toutes les réclamations” découlant de, en relation avec ou liées aux” services d’acteur de Scarlett Johansson pour Black Widow seraient soumises à un arbitrage confidentiel et contraignant à New York “, selon le dossier . Disney prétend que les réclamations de Pervenche dans le procès entrent dans le « champ d’application » de cet accord.

Les avocats de Disney accusent également Johansson d’avoir tenté de “faire de la publicité” avec un dossier public qui n’incluait pas Marvel en tant que défendeur, au lieu de “substituer” sa société mère. Disney a demandé une audience le 15 octobre sur la question d’arbitrage, ajoutant qu’ils “ont servi” Periwinkle avec une “demande d’arbitrage confidentiel à New York” le 10 août, et les avocats de Johansson n’avaient pas encore répondu.

Dans son procès, Johansson a affirmé que Disney lui avait promis une “sortie exclusive” aux cinémas, rapporte Deadline. Disney affirme que cela n’a “aucun mérite”, alléguant qu’il n’y a “rien dans l’accord exigeant qu’une” sortie en salle à grande échelle ” soit également une sortie en salle ” exclusive ” “. Ils affirment qu’il n’y a aucun mandat selon lequel Black Widow ne pourrait être diffusé qu’en salles ou qu’il devait être diffusé sur “pas moins de 1 500 écrans”. Disney affirme également qu’il a discuté de la sortie de Black Widow dans les salles et en streaming au printemps 2021. “Marvel a assuré à Johansson qu’elle serait créditée de 100% des recettes Premier Access et PEHV aux fins des seuils de box-office utilisés pour calculer toute compensation supplémentaire – même si Marvel n’a aucune obligation en vertu de l’Accord de le faire », affirme Disney.

Le dépôt de vendredi comprenait également plus de chiffres sur les gains de Black Widow via Disney + Premier Access. Selon Disney, le film a rapporté 125 millions de dollars à partir de la seule plateforme de streaming, ainsi que 367 millions de dollars dans les cinémas du monde entier. Après le premier week-end de Black Widow dans les salles et sur Disney +, le studio a déclaré que le film avait rapporté 135 millions de dollars aux États-Unis. , Ant-Man and the Wasp et Guardians of the Galaxy ont fait leurs premiers week-ends. Johansson a gagné 20 millions de dollars d’avance pour Black Widow, mais dans son procès, elle affirme que la sortie du film Disney + a nui à ses chances de gagner une indemnisation supplémentaire.