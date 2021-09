Scarlett Johansson demande 100 millions de dollars pour sa première sur Disney+ | Instagram

Tout semble indiquer que le célèbre actrice Scarlett Johansson aurait demandé 100 millions de dollars pour sa première sur la célèbre plateforme de streaming de souris, ceci bien entendu en plein contentieux judiciaire entre Disney et Johansson.

Et c’est que bien qu’il semble que non, des informations continuent d’émerger sur la façon dont l’actrice a tenté de conclure un accord avec l’étude, mais elle a refusé.

La vérité est qu’il est plus que clair que le cas controversé de Veuve noire et le procès de Scarlett Johansson contre Disney sera la nouvelle de l’année, et ce pourrait même être l’une des histoires de l’industrie dont on se souviendra longtemps.

Penser que l’une des célébrités les plus importantes d’une franchise se révèle par une injustice en termes de revenus est extrêmement compliqué, mais la vérité est que puisque c’était son dernier film au sein de la MCU Ce n’est pas que vous mettez autant de risques et c’est votre droit d’exiger un paiement équitable.

Il convient de noter que tout ce scandale est né d’une stratégie concernant le lancement du film après les retards auxquels sa première a été soumise en raison de la contingence encore existante.

Du fait que plusieurs cinémas dans le monde ont fermé leurs portes et que d’autres ont dû réduire leur capacité, Disney, comme d’autres sociétés, a opté pour des premières simultanées à la fois en salles et sur sa plateforme de streaming numérique.

Et la vérité est que c’était assez bon pour le public en ce sens qu’il ne serait pas exposé à quitter son domicile et que toute la famille pourrait voir les nouveaux films dans le confort et la sécurité de leur foyer.

Tout semblait être un plan parfait, cependant, du côté des travailleurs d’une production, les choses ne seraient pas si positives, puisqu’ils dépendent, en plus de leur salaire fixe, des recettes au box-office, qui ont évidemment considérablement diminué. .

Dans le cas particulier de Black Widow, les choses sont devenues assez grises, car le protagoniste et le producteur ne voulaient pas d’une première simultanée et le studio l’a ignoré.

Lorsque le box-office du film a chuté de façon spectaculaire au cours de ses premières semaines de projection, Johansson a intenté une action en justice.

Ce qui a suscité plus de conversation, c’est que dans d’autres sociétés, telles que Warner Bros., il n’y a pas eu de telles plaintes malgré la même stratégie, mais cela montre seulement que Disney fait quelque chose de mal avec ses contrats.

En effet, de nouvelles informations révélées par le Wall Street Journal indiquent que l’actrice a tenté de trouver un accord avec le studio lorsqu’elle a découvert qu’ils feraient la première simultanée même si elle avait refusé.

Son équipe juridique a donc contacté les dirigeants de l’entreprise pour parvenir à un accord économique dans lequel il était stipulé que le protagoniste recevrait 100 millions de dollars.