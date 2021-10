Scarlett Johansson & Disney ont réglé son procès pour rupture de contrat ⋆ .

Peu de temps après la sortie de Black Widow en salles et sur Disney-Plus Premier Access simultanément, Scarlett Johansson a poursuivi Disney pour rupture de contrat. Fondamentalement, elle a poursuivi Disney parce qu’ils ont foiré la sortie de BW et que cela a affecté les bonus backend de Scarlett. Considérant que BW était son dernier film en tant que personnage et la fin d’un contrat fructueux de plusieurs années avec Marvel, il était particulièrement dégoûtant d’entendre les avocats de Disney lui faire honte et l’accuser de ne pas se soucier de la pandémie. La réaction de Disney au procès de ScarJo n’a en rien aidé leur cause d’entreprise, et SAG-AFTRA, divers groupes de femmes et l’agence de Scarlett CAA se sont tous impliqués et ont riposté à Disney. Disney a annoncé qu’ils n’allaient probablement pas gagner devant le tribunal de l’opinion publique. Ils ont donc déplacé le procès de Scarlett en arbitrage exécutoire en août. Cela signifie que nous n’avons rien entendu depuis environ cinq semaines pendant qu’ils réglaient les choses. Et c’est reparti:

Scarlett Johansson et Disney ont réglé une plainte pour rupture de contrat concernant le salaire de Black Widow de la star, a appris le Hollywood Reporter. Les termes du contrat ne sont pas divulgués. “Je suis heureux d’avoir résolu nos différends avec Disney”, a déclaré Johansson. « Je suis incroyablement fier du travail que nous avons accompli ensemble au fil des ans et j’ai beaucoup apprécié ma relation créative avec l’équipe. J’ai hâte de poursuivre notre collaboration dans les années à venir. Le président de Disney Studios, Alan Bergman, a ajouté : « Je suis très heureux que nous ayons pu parvenir à un accord mutuel avec Scarlett Johansson concernant Black Widow. Nous apprécions ses contributions à l’univers cinématographique Marvel et sommes impatients de travailler ensemble sur un certain nombre de projets à venir, dont Disney’s Tower of Terror.

[From THR]

Sincèrement, j’espère que Scarlett a été payée. J’espère que l’arbitrage exécutoire a fonctionné en sa faveur et que Disney a compris qu’elle avait un bon dossier. THR avait plus d’informations sur les raisons pour lesquelles Scarlett a déposé son dossier et sur les problèmes juridiques en coulisses. Scarlett a fait un effort de bonne foi pendant des mois pour trouver quelque chose avec Disney dans les coulisses, mais ils ont continué à la suivre et à ignorer ses inquiétudes. Elle n’avait vraiment pas d’autre choix que de se défendre.

Photos avec l’aimable autorisation d’Avalon Red, Marvel.

